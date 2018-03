0 CONDIVISI Condividi Tweet

Una notizia che coglie tutti di sorpresa e ci addolora immensamente: è morto Fabrizio Frizzi, il conduttore era tornato alla guida dell’Eredità tra applausi e solidarietà del pubblico di tutto il paese ma, purtroppo, il male è tornato ad aggredirlo.

È morto Fabrizio Frizzi: il suo sorriso e il suo essere così perbene è stato l’orgoglio del piccolo schermo italiano

Aveva da poco compiuto 60 anni, era comparso in diversi servizi fotografici abbracciato alla sua Carlotta, con cui aveva detto di sentirsi “un leone”. La ripresa non era stata facile, e nonostante il suo apprezzatissimor ritorno davanti alle telecamere, il presentatore non ha mai fatto segreto di essere ancora in lotta.

A dare la terribile notizia è stata proprio la sua famiglia: il celebre volto Rai era stato ricoverato d’urgenza al Sant’Andrea di Roma a causa di un’emorragia cerebrale: «Grazie Fabrizio per tutto l’amore che ci hai donato», scrivono la Mantovan, il fratello Fabio e tutti i suoi cari.

Anche l’azienda di Viale Mazzini piange uno dei suoi punti cardinali. Ecco come ha annunciato e commentato che è morto Fabrizio Frizzi: «Con Fabrizio se ne va un pezzo di noi, della nostra storia, del nostro quotidiano.Non scompare solo un grande artista e uomo di spettacolo, con Fabrizio se ne va un caro amico, una persona che ci ha insegnato l’amore per il lavoro e per l’essere squadra, sempre attento e rispettoso verso il pubblico .

Per la Rai “Se ne va l’uomo dei sorrisi”

Se ne va l’uomo dei sorrisi e degli abbracci per tutti. L’interprete straordinario del coraggio e della voglia di vivere. È impossibile in questo momento esprimere tutto quello che la scomparsa di Fabrizio suscita in ognuno di noi. Così la Rai tutta, con la presidente Monica Maggioni e il direttore generale Mario Orfeo, può solo stringersi attorno a Carlotta e alla sua famiglia in questo momento di immenso dolore».

Soltanto da poco ci aveva fatto emozionare con a L’Eredità con le sue lacrime per Andrea Saccone: i suoi modi affettuosi, cordiali, spontanei e assolutamente perbene hanno fatto la storia del piccolo schermo. Ci stringiamo nel lutto insieme a tutti coloro che gli erano affezionati, pur se solo dall’altro lato dello schermo.