A soli 38 anni è morto Federico Leardini, giornalista economico di SkyTg24. Era uno dei volti più amati del telegiornale per aver condotto la rubrica di borsa e finanza “La Campanella”. È stato stroncato da un infarto mentre si stava allenando in una palestra a Carate Brianza.

Colpito da un malore, le sue condizioni sono subito apparse molto gravi ed è stato trasportato in arresto cardiaco al San Gerardo di Monza, dove è morto sabato mattina. Sarà ora l’autopsia a chiarire le cause del decesso.

Laureato in Scienze politiche con un master in relazioni internazionali, originario di Venezia, Leardini lavorava a Sky dal 2011. Sposato, lascia la moglie e la figlia piccola. “È mancato un collega bravo e preparato, un ragazzo buono”, ha scritto su Twitter Emilio Carelli, l’ex direttore della rete all-news (ora tra i vip candidati alle elezioni 2018). “Ciao Federico, ci mancherai!”.

“Eri un giocherellone che non si prendeva mai troppo sul serio, un vulcano di idee dalla risata contagiosa”. Così, con un commovente video, i colleghi giornalisti di Sky hanno voluto ricordare il collega e amico Federico.

Morto Federico Leardini: il ricordo dei colleghi

“Il tuo buongiorno squillante alle sei del mattino era una certezza per ognuno di noi, che ancora un po’ assonnati e stropicciati varcavamo la soglia della redazione”, prosegue il messaggio. “E invece tu eri già lì pronto ad andare in onda con la tua chiavetta in mano e il tuo sorriso un po’ bambino. Perché il caffè lo offrivi tu, era un rito: chiunque avessi davanti”.

“Hai spiegato a milioni di persone ogni giorno il perché dei saliscendi della borsa, hai provato anche a farlo con qualcuno di noi, tra una risata e l’altra. Sempre con la tua professionalità, col tuo rigore garbato, con la tua competenza. Parlavi di economia, ma amavi la filosofia. Ciao gigante buono, ci mancherai”.

Oggi è una giornata molto triste per la nostra redazione. Il nostro collega #FedericoLeardini se n'è andato improvvisamente. Il nostro abbraccio affettuoso va alla sua famiglia e alla sua bimba. pic.twitter.com/pcTML86iYl — Sky TG24 (@SkyTG24) 3 febbraio 2018