361 CONDIVISI Condividi Tweet

Lutto nel mondo della televisione: è morto Franco Tuzio, uno dei manager più noti e influenti del piccolo schermo. Conosciuto da tutti come Franchino, Tuzio è scomparso sabato 14 ottobre a 63 anni. Lo ha ucciso una leucemia mieloide acuta.

Aveva iniziato la sua carriera a fianco di Fiorello all’epoca di Radio Deejay e del karaoke. Circa vent’anni fa aveva fondato a Milano la sua agenzia di management, la Notoria. Tra i tanti artisti che ha seguito ci sono Michelle Hunziker, Ilary Blasi, Silvia Toffanin, Alessandro Cattelan, Nicola Savino, Alvin, Filippa Lagerback e Daniele Bossari, Paola Barale, Aurora Ramazzotti. Sono passati da lui anche Simona Ventura, Belen Rodriguez ed Elisabetta Canalis.

La sua scomparsa è proprio il motivo per il quale Daniele Bossari ha lasciato il GF Vip. Tifoso interista, Tuzio è stato ricordato durante il derby: la curva nerazzurra ha esposto uno striscione in sua memoria, condiviso su Twitter da Alessandro Cattelan.

“Caro Frank, abbiamo sempre avuto un rapporto speciale”, il ricordo di Simona Ventura su Instagram. “Di grande affetto, entusiasmante e di grandi affinità elettive, qualche volte contraddittorio, ma sempre VERO… Fai buon viaggio Frank, mi mancherai”. “Generoso, auto ironico, empatico, intuitivo, genuino come pochi, originale, altruista, geniale, divertente e discreto… Ti ho consegnato i miei sogni, tu li hai realizzati”, il commiato di Michelle Hunziker.

Morto Franco Tuzio: il cordoglio delle star

“Che anno questo 2017, forse lassù incontrerai il mio babbo”, ha scritto Elisabetta Canalis su Instagram. “Sono sicura che vi capirete di più, ora che lui sa che la TV di cui tu gli parlavi non era l’anticamera della perdizione come lui, da studioso quale era, pensava. Hai convinto tutti col tuo entusiasmo, hai avuto tanti scontri per difendere noi, le tue creature, dalle falsità e dalle cattiverie di certi che gravitano nel nostro ambiente. Odiavi i compromessi, cosa rara per chi ha successo nel tuo lavoro, non guardavi in faccia a nessuno, sapevi il valore di chi ti stava davanti, vivevi di bei ricordi anche di chi ti aveva dimenticato…”.

Caro Frank, abbiamo sempre avuto un rapporto speciale. Di grande affetto, entusiasmante e di grandi… ♥️ #rip https://t.co/Umzj9ZQXVG pic.twitter.com/3XF9WNpv7Q — Simona Ventura (@Simo_Ventura) 14 ottobre 2017

Nessuno come te ! Hai insegnato a tutti a fare il giusto peso alle cose ! Mi mancherai #Franchino ! — Max Giusti (@Max_Giusti) 15 ottobre 2017

Addio Franchino. Un paio di settimane fa abbiamo ancora scherzato messaggiandoci su Inter e Juve.Oggi te ne sei andato.Una preghiera per te — Ezio Greggio (@EzioGreggio) 14 ottobre 2017

Poi ci sono persone per bene come lui che ci lasciano …. infinita tristezza ! Riposa in pace #Franchino — Rossella Brescia (@rossbrescia) 14 ottobre 2017