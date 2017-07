0 CONDIVISI Condividi Tweet

Un grandissimo lutto nel mondo della musica italiana: è morto il fratello di Michele Zarrillo, Maurizio. Celebre volto della scena rock progressive, a dare la notizia della sua scomparsa è stato il tastierista della sua band, i Semiramis, con cui divideva la scena dagli anni ’70 – e che ai suoi esordi ha visto anche la partecipazione di Michele.

Il messaggio di addio scritto dal tastierista Gianpiero Artegiani sta facendo il giro del web e commuovendo i loro fan: “Ci siamo fatti i complimenti senza doppi fini, senza falsità, in nome di un’amicizia che iniziò 45 anni fa, proprio grazie alla musica” – si legge sul suo profilo ufficiale Facebook – “Questa, per fortuna, ci ha fatto fare ancora un pezzo di strada insieme, suonando come ognuno sapeva fare… ma senza il peso di Doverlo fare; accettandoci senza riserve per quelli che siamo e per quello che la vita ci ha fatto diventare, nel bene e nel male. Purtroppo, quest’ultimo tratto di strada è stato breve”.

Morto il fratello di Michele Zarrillo, Maurizio: ancora nessuna notizia sulle cause della sua scomparsa. Solo le parole affettuose degli amici e colleghi che lo salutano con affetto e nostalgia:

“Ci hai lasciato senza preavviso” scrive il tastierista dei Semiramis, fedele amico di Maurizio Zarrillo

“E ora che tu, senza preavviso, se passato in un’altra Dimensione lasciandoci tutti costernati, addolorati, affranti … – continua Artegiani – noi tutti, rimasti qui a terra, ora ti immaginiamo al comando di una grande barca, che solca le onde di un mare azzurro, immenso e infinito. Prima o poi, sicuramente, ci ritroveremo per continuare insieme l’eterna navigazione senza fine… perché, COME TI AVEVO DETTO: La Fine, non esiste!”

Un bellissimo messaggio per un momento tristissimo per lo showbusiness italiano, che di recente ha affrontato la morte di Paolo Villaggio e di Paolo Limiti.