Esistono alcuni personaggi di finzione che diventano talmente parte della cultura televisiva che si fa fatica, ad un certo punto, a pensarli come uomini normali: è con molta tristezza che annunciamo che è morto il Gabibbo, ovvero Gero Caldarelli, il mitico artista che da 27 anni dava vita alle sue esilaranti gag.

Morto il Gabibbo: il mondo del piccolo schermo dice addio a Gero Caldarelli

Striscia La Notizia non sarà più la stessa senza la sua inconfondibile voce e i tormentoni della bufa mascotte rossa: Caldarelli era il vero e proprio simbolo del programma di Antonio Ricci, lo era dal 1990, unica presenza fissa contro i continui cambi di presentatori, veline e inviati.

“Gero Caldarelli ci ha lasciati – annuncia proprio uno dei reporter più famosi delle ultime edizioni del tg satirico, Luca Abete – Per 27 anni ha “dato vita” al Gabibbo! Uno di quei protagonisti senza nome e senza volto, capace, con umiltà, di fare grandi cose nel silenzio del lavoro ripagato dalla passione. Abbiamo scattato questa foto pochi mesi fa. Ora non posso che dirti il mio più sincero… Grazie!“.

Il mondo del piccolo schermo è in lutto perché è morto il Gabibbo, la notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno: da quanto riportano le fonti a lui vicine, l’attore soffriva di un male incurabile da molto tempo. Dopo anni di lotta, a pochi giorni dal suo 75esimo compleanno (24 agosto), Caldarelli ha detto addio per sempre ai suoi familiari, amici e fan.

Le ultime imprese di Gero Caldarelli, non solo nei panni del Gabibbo ma anche scrittore

Solo qualche mese fa era uscita sua raccolta di fiabe intitolata ‘Belandi, che storie! Tre mega avventure nel mondo dei besughi’, un volume dedicato ai più piccoli. Nel 2003, invece, era uscita la sua celebre biografia: “‘Una vita da ripieno – Cronache dall’interno del Gabibbo‘.