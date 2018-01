584 CONDIVISI Condividi Tweet

All’età di 95 è morto il padre di Ezio Greggio, il signor Nereo. Proprio ieri, durante la puntata di Striscia la Notizia, Gerry Scotti e Michelle Hunziker hanno voluto salutare il papà del conduttore televisivo con un discreto e sentito ultimo abbraccio.

“Ciao Nereo”, ha detto la coppia per salutare “Nereus”, come spesso lo salutava il figlio al termine della trasmissione che lo ha reso famoso. All’inizio nessuno sapeva chi fosse, poi fu proprio il presentatore a spiegare agli spettatori che si trattava del padre.

Nereo Greggio era in pensione da tempo dopo un impiego come direttore di un’azienda tessile dove lavorava anche la mamma di Ezio, Luciana Boggiani, scomparsa lo scorso anno. La storia e i numerosi aneddoti raccontano come Nereo auspicava per il figlio un futuro in banca, un lavoro certo e sicuro. Ezio, invece, tentava di entrare nel mondo dello spettacolo al Derby a Milano, prima di incontrare Antonio Ricci a Mediaset.

Ma la vita di Nereus non era sempre stata facile. “Soldato in Grecia durante la Seconda guerra mondiale, si rifiutò di tornare in Italia per combattere contro i partigiani tra i quali c’erano suoi parenti”, raccontò Ezio Greggio. “E fu internato per oltre tre anni in un campo di concentramento in Germania”.

I funerali si sono tenuti nella chiesa dell’Assunta di Cossato, in provincia di Biella. La famiglia Greggio, nonostante il successo di Ezio, ha continuato sempre ad abitare nella casa di frazione Parlamento. Luoghi ai quale l’attore e conduttore è molto legato: ogni Natale porta dei doni agli abitanti delle comunità del Biellese.

L’addio di Gerry e Michelle è stato sobrio ed emozionante. Scotti e Hunziker hanno poi deciso di chiudere la puntata (quella del tapiro a Tavecchio dopo il doppio tapiro a Federica Panicucci e Barbara D’Urso, disponibile sul sito di Striscia) diversamente dal solito. Con un RVM di Nereo in studio due anni fa, senza il solito stacchetto e senza alcun jingle.