2 CONDIVISI Condividi Tweet

Brutte notizie arrivavano già da un po’ ormai, ma ora il verdetto è inesorabile: è morto Leone di Lernia, il 79enne pugliese che da anni, ormai, militava tra i conduttori dello Zoo di 105.

“Sembra uno scherzo, uno dei mille fatti dallo Zoo, ma con il cuore spezzato, dobbiamo annunciare che Leone ci ha lasciato questa mattina. Riposa in pace fratello“- scrivono dalla redazione. Ma cos’è successo al celebre intrattenitore e volto noto delle tv locali?

Morto Leone Di Lernia, gli ultimi giorni

Sul web erano già comparsi diversi video e foto che lo ritraevano in ospedale in seguito ad un malore, e uno dei presentatori del programma radiofonico di 105 aveva scritto un messaggio a tutti i fan per invitarli a dargli conforto. Marco Mazzoli, invece, gli aveva fatto una lunga ed accorata dedica in prospettiva di un delicato intervento che doveva subire:

“Abbiamo iniziato questo lungo percorso radiofonico insieme. Per 18 lunghi anni, ci siamo insultati, augurati la qualsiasi. Ti ho fatto un milione di scherzi, abbiamo creato tormentoni indimenticabli e costruito il programma radiofonico più assurdo d’Italia. Hai 80 anni, ma non hai mai mollato un secondo. Quando andiamo in onda, siamo cane e gatto, ma nella vita reale, ti voglio un bene indescrivibile. Non mollare adesso, nessuna malattia potrà mai sconfiggere il guerriero che c’è in te. Tieni duro vecchiaccio, perché voglio poterti insultare per altri 20 anni“.

Le sue condizioni dopo l’intervento e il terribile epilogo

Nonostante si fosse ripreso dall’operazione e sembrava in stadio di miglioramento, alla fine non ce l’ha fatta. Lo ricordiamo insieme ad i suoi colleghi dello Zoo, con cui ha iniziato a lavorare nel 1999 e da allora ha continuato a fare apparizioni e interventi frequenti, come questa in cui telefona a Linus.