In un incidente d’auto avvenuto a Castiglion Fiorentino è morto Maicol Segoni, attore ed ex star del reality Mediaset Tamarreide. Segoni, 34 anni, si è spento al policlinico Le Scotte di Siena dopo lo scontro frontale in cui era rimasto coinvolto nella Valdichiana aretina.

Maicol era alla guida della sua auto quando, per cause ancora da accertare, si è schiantato con un’altra vettura che veniva nell’opposta direzione di marcia. Nonostante l’intervento immediato del 118, il 34enne non ce l’ha fatta a causa delle gravissime lesioni riportate.

Attore e doppiatore, Segoni noto al grande pubblico per aver partecipato al reality show Tamarreide. Nel suo curriculum anche comparse in alcune fiction e sitcom e nel film Io e Marilyn di Leonardo Pieraccioni. Nonostante anni di studio e sacrifici, Maicol non era mai riuscito ad affermarsi del tutto. La sua vita era stata segnata da un lutto doloroso: la scomparsa dei genitori.

Orfano di padre e madre, Segoni aveva pubblicato qualche giorno fa un post sulla sua pagina Facebook che oggi suona straziante. Affranto dai problemi personali, si lamentava di non riuscire a vivere da solo e con onerose spese alle quali non riusciva a far fronte. Come accaduto a tanti, di recente all’ex star Disney Michael Mantenuto.

Morto Maicol Segoni: il suo ultimo messaggio

“Vedo tante foto di persone felici al mare, con le loro famiglie, con i corrispettivi compagni e compagne… Io non ho niente di tutto ciò”, aveva scritto. “Ma stranamente non provo invidia, provo solo un po’ di felicità per loro. Ecco adesso la mia felicità, chiamiamola così, è vedere gente felice e serena”.

“Sono triste e disperato ma almeno vedo gente felice e sono un po’ meno demoralizzato”, aveva aggiunto. Mentre in un precedente messaggio, rivolto ai genitori, aveva scritto: “Mamma e babbo vi prego chiamatemi il più presto possibile lassù con voi. Non sto bene e non sono ancora pronto per ritornare a vivere”.