All’età di 79 anni è morto Marcello Perracchio, l’attore siciliano famoso per il ruolo del dottor Pasquano nella serie Il Commissario Montalbano. Perracchio si è spento nella sua Ragusa dopo un ricovero di alcuni giorni all’ospedale Maggiore di Modica.

Classe 1938, sulla scena da oltre 50 anni, Perracchio era stato antico interprete di Camilleri anche a teatro. Il dottor Pasquano, medico legale burbero ma brillante e dal gran cuore, è uno dei personaggi più amati della serie. Complice il suo “non ci rompa i cabbasisi” rivolto al commissario interpretato da Luca Zingaretti.

Perracchio era arrivato al successo televisivo passando attraverso la tragedia classica, la tradizione dialettale, le sperimentazioni della drammaturgia del Novecento. Aveva iniziato a recitare da bambino, in oratorio con i salesiani e con gli spettacoli studenteschi dell’Istituto Tecnico Archimede. Nel 1981 era diventato professionista con il Teatro Stabile di Catania con Turi Ferro primo attore al Piccolo di Milano. Per inseguire il sogno della recitazione, aveva mollato il suo lavoro.

“Sono un uomo normale prestato al teatro e al mondo dello spettacolo”, aveva raccontato in un’intervista al sito web Città Nuova. Spiegava la ragione del successo di Montalbano così: “Salvo è un uomo pulito, onesto, con le sue debolezze e difetti. Però non si arrende mai, non cede mai, e di questo c’è bisogno in Italia. Persone votate al bene e non al male”.

Il suo personaggio era nato “come un normale medico legale, poi la caratteristica dell’attore lo ha trasformato perché, insieme a Luca Zingaretti, siamo riusciti a creare un gioco, un duello al fioretto, basato sulla stima reciproca, con piccoli torti che si scambiano con tanta bonomia e tanto affetto. Perché in realtà sono due personaggi che si vogliono bene, molto ben integrati. Montalbano ha bisogno del dottor Pasquano. E viceversa”.