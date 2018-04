2.9k CONDIVISI Condividi Tweet

Nella notte del 19 aprile è morto Marco Garofalo: la notizia è giunta nelle prime ore del mattino, il coreografo aveva 61 anni ed il pubblico ha avuto modo di apprezzarlo (ma anche criticarlo, come spesso succede a queste figure) nella trasmissione Amici’ di Maria De Filippi.

Morto Marco Garofalo: è stato coach e coreografo dei ballerini di Amici

La sua carriera è iniziata come ‘rivalsa’: originariamente promessa del calcio, il ballerino ha sofferto un infortunio al ginocchio che lo ha costretto al ritiro. A 21 anni ha deciso di rifarsi con la danza, in particolare con quella ‘televisiva’, suggellata dal suo grande esordio al fianco di Raffaella Carrà.

Successivamente ha curato le coreografie di ‘Lascia o raddoppia’, inanellando un curriculim di oltre 700 coreografie, prestigiose collaborazioni e performance, fino al sodalizio con Mediaset. Da lì è stata un’escalation: Lorella Cuccarini lo ha voluto per Buona Domenica, Paolo Bonolis ne ha apprezzato lo stile per il suo Ciao Darwin e, infine, Amici.

Il commovente saluto dalla redazione di Amici: “Hai lottato con forza, hai avuto grinta e ho ammirato il tuo sorriso”

Appena appresa la triste notizia che è morto Marco Garofalo è intervenuto Fabio Pastrello, uno degli autori del talent della De Filippi, che sui social lo ha salutato così: “Sono cresciuto impazzendo per le tue coreografie in tv. Sul lavoro ci siamo incrociati tardi. Troppo. Negli ultimi periodi ci siamo sentiti spesso ed era ammirevole la forza con cui lottavi… come un leone. É stato un insegnamento vederti pieno di grinta e sorridente – burbero e buono come eri tu – strigliare i ragazzi in sala quando sei venuto a regalarci un po’ di te ad Amici. Grazie di tutto Marco. Fai buon viaggio“.

Le cause della scomparsa non sono ancora note; lo showbusiness italiano si stringe nel lutto insieme alla famiglia e ai colleghi del coreografo.