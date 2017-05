1.5k CONDIVISI Condividi Tweet

Questa sera a Roma è morto Oliviero Beha, giornalista, scrittore, saggista, conduttore televisivo e radiofonico. È stato uno dei più noti giornalisti italiani e conduttori radiotelevisivi, le sue trasmissioni hanno avuto grande seguito e continuano a essere ricordate dal pubblico. Nato a Firenze nel 1949 e grande tifoso della Fiorentina, uno dei volti più attenti e critici della tv e della stampa italiana è scomparso a 68 anni, circondato dall’affetto della moglie e dei tre figli. “È stato un male molto veloce“, ha spiegato la figlia Germana. “Papà se n’è andato abbracciato da tutta la sua grande famiglia allargata di parenti e amici“.

Laureato in Italia in Lettere (Storia medievale) e in Spagna in Filosofia (Storia d’America), Beha inizia a fare il giornalista con Tuttosport e Paese Sera. Dal 1976 al 1985 è a La Repubblica, come inviato, dove si occupa di sport e società, con inchieste in molte parti del mondo. Editorialista e commentatore anche politico per La Rinascita, Il Messaggero, Il Mattino e L’Indipendente, nel 1987 dà inizio alla sua attività televisiva con Andrea Barbato conducendo la trasmissione Va’ pensiero.

Morto Oliviero Beha: dalla stampa alla radio e tv

Nel 1991 progetta e realizza Un terno al lotto, il primo programma televisivo dove domanda e offerta di lavoro potevano incontrarsi. Nell’aprile 1992 dà vita a Radio Zorro, che poi si fonde con lo storico 3131 e diventa Radio Zorro 3131, il caso radiofonico dell’anno. Dal novembre 1995 al giugno 1996 conduce anche una versione televisiva del suo programma, Video Zorro. Oltre che in radio e tv, Beha è anche autore di diversi testi teatrali, numerosi saggi e raccolte di poesie.

Nel 2001 vince il premio Guidarello per il giornalismo d’autore per la radiofonia. Nel 2004 pubblica il suo primo romanzo, Sono stato io, seguito da altri successi come Diario di uno spaventapasseri (2006) e Eros Terminal (2010). Editorialista del Fatto Quotidiano fin dalla sua fondazione nel 2009, dal gennaio 2010 conduce su Rai 3 la trasmissione Brontolo. Il suo ultimo programma è stato Telepatia, ciclo di sei puntate andato in onda nel 2012.

Il cordoglio per la sua scomparsa

Parole di cordoglio sono arrivate dalla Fiorentina e dal presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, che su Twitter ha scritto: “Ricordo Oliviero Beha giornalista impegnato, indipendente e mai banale“. Anche Michele Anzaldi, segretario della Commissione di vigilanza della Rai, ha ricordato il giornalista: “Addio Oliviero Beha. Giornalista sagace, originale, fuori dal coro e dal sistema. Apprezzato tra la gente ma incompreso nella RAI di oggi“. La figlia Germana ha voluto condividere un toccante ricordo in un post pubblicato sul profilo Facebook del padre.