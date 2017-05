26 CONDIVISI Condividi Tweet

Lui era tra le guest star presenti all’Arena di Verona durante l’ormai celebre proposta di Fedez a Chiara Ferragni, è uno dei cantanti più amati di Amici ’15 ed uno dei protagonisti dell’ultimo Sanremo govani: siamo costretti a tornare a parlarne perché, purtroppo, è morto il padre di Sergio Sylvestre.

Morto il padre di Sergio Sylvestre: il doloroso sfogo del cantante

Il 27enne di origine haitiana aveva già raccontato a Maria De Filippi il grande dolore che, durante l’infanzia, aveva provato nel perdere un caro zio al quale era affezionato. Ora che è toccato al suo papà possiamo solo immaginare il senso di perdita, vuoto e angoscia che prova il cantante.

Morto il padre di Sergio Sylvestre: ad annunciarlo lui stesso attraverso una fotografia. La dedica che accompagna lo scatto comincia così: “Papà, voglio ricordarti come eri in questa fotografia, sempre in giardino a ridere, a goderti il sole ascoltando la musica mentre Snuggles stava sulla tua spalla come se fosse una sciarpa“,scrive, riferendosi al cagnolino.

La commovente dedica continua: “Il tuo sorriso mi ha sempre rallegrato. Mi hai salvato la mia vita innumerevoli volte e mi hai insegnato tante belle cose. Quando sembrava che il mio mondo stesse crollando e che fosse tutto finito tu mi hai dato le ali e mi ha aiutato a volare… grazie papà.”

L’ultimo saluto di Sergio a suo padre

Moltissimi i fan che si stringono intorno a lui per questo terribile lutto. Il suo sfogo termina così: “Grazie per tutto l’amore che hai dato a tutti noi, sei il padre migliore che potessi desiderare. Nessuna parola può descrivere quanto mi mancherai. Ti voglio bene. Io ti amerò sempre. Hai le ali ora, papà. Vola, vola alto. E’ così difficile dirti addio, papà, fino alla prossima volta. Ciao papà”