Spettacolo italiano in lutto: è morto Paolo Limiti, conduttore televisivo e paroliere per tanti cantati come Ornella Vanoni, Iva Zanicchi ma soprattutto Mina. Nato a Milano nel 1940, è scomparso a 77 anni dopo un anno di lotta contro un cancro che l’aveva colpito improvvisamente l’estate scorsa.

Limiti ha cominciato la sua brillante carriera negli anni Sessanta, con un lungo sodalizio. Ha iniziatook con Mike Bongiorno e con Mina nella stesura dei testi di trasmissioni e di canzoni. È stato un precursore dei quiz televisivi scrivendo le domande di quattro edizioni del Rischiatutto.

Per Mina è stato autore di autentici cavalli di battaglia come La voce del silenzio, Sacumdì Sacumdà e Bugiardo e incosciente. La sua collaborazione con la Tigre di Cremona è stata così complice e affettuosa che proseguì col figlio Massimiliano Pani.

Musica, poesia, cinema, teatro e opera. Nella sua storia professionale non ha mai percorso strade battute. Oltre che di commedie musicali, è stato autore, regista, produttore e conduttore di programmi radiofonici e televisivi per Rai, Mediaset, Radio Montecarlo e Telemontecarlo.

È morto Paolo Limiti: aveva 77 anni

Con l’avvento della tv commerciale, era diventato autore di show molto popolari come La parola è d’oro e Telemenù con Wilma De Angelis, Il musicuore con Betty Curtis e Luci di mezzanotte con Gianfranco Funari. Aveva poi contribuito alla nostalgia della cultura pop. Riempì il primo pomeriggio degli anni Novanta con trasmissioni cult quali Dove sono i Pirenei?, Ci vediamo in tv, Alle due su Raiuno e E-state con noi.

Amante del cinema, aveva legami diretti con dive come Liz Taylor, Gina Lollobrigida, Whoopy Goldberg, Sharon Stone ed Esther Williams. Massimo esperto del nazional popolare, è stato l’uomo della memoria, la scatola nera vivente dello spettacolo italiano. Nel 2012 ha ideato il Premio Etta Limiti, un concorso musicale dedicato alla lirica, in onore dell’amata mamma. Sposato dal 2000 al 2002 con Justine Mattera (con l’inseparabile cagnetta Floradora). E’ stato ricordato con affetto dalla showgirl proprio poche ore dopo la scomparsa.

Sembra ieri. A te che mi hai creato una carriera. Che hai creduto in me. Che mi hai amato. Love you. Un post condiviso da Justine Mattera (@justineelizabethmattera) in data: 27 Giu 2017 alle ore 00:29 PDT

Ciao Paolo, riposa in pace Un post condiviso da Nicola Carraro (@provo2000) in data: 26 Giu 2017 alle ore 23:49 PDT