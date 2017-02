1 CONDIVISI Condividi Tweet

A poche ore dall’inizio di Sanremo 2017, è morto Piero Petrullo, ex componente dei Ladri di Carrozzelle, la band creata da persone con disabilità che da 25 anni sensibilizza il pubblico sulla diversità come valore. Petrullo, 50 anni, si è tolto la vita impiccandosi con un cavo a un attrezzo da palestra nella sua casa di Velletri, ai Castelli romani, doveva viveva con gli zii.

Un destino tragico quello del musicista, che stava vivendo un momento difficile della sua vita. Percussionista, dal 2006 al 2010 aveva fatto parte dei Ladri di Carrozzelle. Finito da tempo su una sedia a rotelle in seguito a un incidente stradale di cui era rimasto vittima, nel 2010 fu costretto ad abbandonare il gruppo per motivi di salute.

Scherzo crudele del destino, i Ladri sono stati chiamati ad esibirsi per la prima volta al Teatro Ariston di Sanremo per la finalissima di sabato. Paolo Falessi, fondatore del gruppo, ha dichiarato che ora andranno a Sanremo anche per lui. “Piero era una persona generosa, una persona eccezionale che ha affrontato un problema in maniera eccezionale, però poi purtroppo i dolori non sono mai finiti”, ha spiegato.