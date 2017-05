Lutto nel mondo della musica e dello spettacolo: è morto Robert Miles, il dj e produttore italo-svizzero che negli anni Novanta segnò la dance con il brano “Children”. Roberto Concina, questo il suo vero nome, è scomparso la notte scorsa a Ibiza (dove aveva la propria residenza) all’età di 47 anni. A dare la notizia è stata la testata specializzata “Edm Identity”.

Nato in Svizzera da genitori italiani, Miles era tornato a vivere a Fagagna, in provincia di Udine, nel corso degli anni Ottanta. Fu proprio lì che nacque la sua più grande hit. “Children”, canzone scritta nel 1994 in un garage di quattro metri quadrati riadattato a studio, divenne in pochi mesi uno dei più grandi successi “dream trance” a livello mondiale. Il brano ha venduto più di 5 milioni di copie ed è stato per 13 settimane consecutive al numero 1 della Top 100 europea.

Dopo “Dreamland”, la sua carriera era proseguita tra Londra, Los Angeles, Berlino e Ibiza componendo colonne sonore (il brano “Trance Shapes” è stato inserito nel 2002 nella soundtrack di The Bourne Identity) e album (da “23am” del 1997 a “Th1rt3en” del 2011). Aveva collaborato con artisti del calibro di Robert Fripp, Trilok Gurtu, Bill Laswell, Eraldo Bernocchi, Toshinori Kondo, Jon Thorne e Mike Patto. Proprio nella capitale spagnola del divertimento ha vissuto i suoi ultimi anni: Miles era malato da tempo. “Ibiza è un’isola magica”, aveva raccontato. “Molti la conoscono solo per le discoteche e la vita notturna, ma c’è molto di più da scoprire: è facile fare musica qui, sarà l’aria pulita e il cibo biologico”. Molti i messaggi di cordoglio di amici e colleghi apparsi sui social.

The most incredible musician known to dance music has passed.Such a huge influence to my life and will never be forgotten #RIP #Robertmiles😢

— ilan Bluestone (@iBluestone) 10 maggio 2017