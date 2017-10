370 CONDIVISI Condividi Tweet

Lutto nel mondo del giornalismo e della televisione: è morto Sandro Provvisionato. Il giornalista del Tg5 si è spento a Roma all’età di 66 anni. Ne ha dato notizia la moglie Laura Lisci. Provvisionato era stato a metà degli anni Settanta direttore di Radio Città Futura, poi caporedattore dell’Agenzia Ansa, dove aveva seguito a lungo tutti i principali avvenimenti legati al terrorismo.

Esempio di giornalismo libero e sempre curioso della verità dei fatti, dal 1978 era stato inviato speciale per L’Europeo in Iraq, nei Balcani, in Israele e Libano. Dal 1989, come inviato speciale, aveva seguito per il settimanale tutte le vicende più scottanti della cronaca e della politica nazionale: dalla strage di Ustica alle stragi di mafia del 92-93, fino a Tangentopoli.

Nel 1993 divenne capocronaca del Tg5 e dal settembre del 2000 coautore di Terra!, il settimanale di inchiesta del Tg5. Ha fondato e diretto il sito Misteri d’Italia. Storico volto Mediaset, per diversi anni ha collaborato con Tony Capuozzo. Ha scritto diversi libri tra cui Doveva morire (sul caso Moro, realizzato con il giudice Ferdinando Imposimato) e Complici (sul patto segreto tra Democrazia Cristiana e Brigate Rosse, in collaborazione con Stefania Limiti).

Altre sue inchieste celebri furono Segreti di mafia, Giustizieri sanguinari: i poliziotti della Uno bianca e Uck: l’armata dell’ombra, dedicato al Kosovo. Docente di giornalismo investigativo in diversi master universitari, ha vinto vari premi e fatto parte della giuria del Premio Ilaria Alpi.

Morto Sandro Provvisionato: il ricordo di Tony Capuozzo

Proprio Tony Capuozzo ha dedicato all’amico Sandro un pensiero su Facebook. “Se n’è andato un collega bravo e leale, una persona vera e generosa”, ha scritto. “Addio Sandro, era facile volerti bene”. Nella sua lunghissima esperienza professionale, Provvisionato è sempre stato stimato sia dai lettori, telespettatori e colleghi. In tanti lo hanno definito “una penna libera”.