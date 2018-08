0 CONDIVISI Condividi Tweet

In seguito alle drammatiche dichiarazioni di Jimmy Bennett si apre un nuovo difficile capitolo emotivo e personale per l’attrice: a quanto si legge da una lettera della sua ex amica Rose McGowan, infatti, vedremo ufficialmente schierarsi il movimento MeToo contro Asia Argento.

MeToo contro Asia Argento: il movimento prende le distanze dall’attrice

A scrivere questa dichiarazione è proprio colei che, poco dopo la morte di Bourdain, si è schierata al fianco della figlia di Dario Argento per difenderla da critiche e far rispettare il suo dolore. Attivista per i diritti delle donne, la McGowan si è però trovata a dover fare un violento dietro-front.

Ecco come spiega la nuova posizione del movimento MeToo contro Asia Argento:

“Vorrei innanzi tutto iniziare questa dichiarazione ringraziandovi per la pazienza. Molte persone hanno chiesto risposte riguardo a recenti eventi legati al caso di violenza sessuale di Asia Argento. Molti credono che data la nostra vicinanza nel corso dell’ultimo anno, io sia forse in qualche modo affiliata a questo fatto o di esserne complice. Non lo sono.

Ho incontrato Asia per la prima volta su un tappeto rosso, ma è stato solo l’anno scorso, attraverso le esperienze condivise nel caso Harvey Weinstein, che ci siamo legate. Asia è stata in grado di comprendere il mio trauma in un modo che molti altri non saputo comprendere. Insieme siamo state in grado di parlarne, e ci siamo supportate a vicenda. Ci siamo anche fatte lo stesso tatuaggio! Lo avevo postato sul mio Instagram circa un mese fa. Non è un segreto che io sia una persona schietta, franca e sfacciata quando devo dire qualcosa – e penso che sia questo ciò che maggiormente mi legava a Asia.

L’essere taglienti, non avere paura del confronto, e con una grande forza di volontà, incuranti di cosa piaccia o non piaccia agli altri. Qualcosa di raro nelle donne di questo settore o nel mondo in generale. Ma poi tutto è cambiato. In un istante. Ho ricevuto una telefonata e una serie di messaggi dalla persona che sto frequentando attualmente: Rain Dove. Dicevano che c’era stato uno scambio di messaggi con Asia e che Asia aveva rivelato di aver dormito con Jimmy Bennet. Rain ha condiviso anche la dichiarazione di Asia che diceva di ricevere da quando Jimmy aveva 12 anni, foto non richieste di lui nudo.

Nei messaggi, Asia dice di non aver intrapreso alcuna azione su quelle immagini. Nessuna segnalazione alle autorità, ai genitori o di blocco dai social media di Jimmy. Nemmeno un semplice messaggio: «Non mandarmi queste immagini. Sono inappropriate». Ci sono anche altri dettagli che non ho facoltà di menzionare in questa dichiarazione, poiché gli investigatori stanno svolgendo il loro lavoro. Rain Dove ha detto che a prescindere sarebbe andata alla polizia con questi messaggi al termine della conversazione. Ma che voleva che ne fossi al corrente, in modo da poter intraprendere ulteriori azioni.

A denunciare l’attrice italiana per il suo rapporto con Bennett è stata proprio la compagna di Rose McGowan

Ho risposto con «Lo devi fare. Devi». Non ho perso tempo. Non è stato difficile da dire o sostenere. Ciò che è stato duro è lo shock dato della consapevolezza che tutto ciò che il movimento MeToo rappresentava are stato messo in pericolo. Un’ora dopo la fine della nostra conversazione, Rain Dove ha confermato di aver consegnato i messaggi e che stava parlando con la polizia. Quasi 48 ore dopo, la stampa rende noti i messaggi.

Avevo presentato Rain Dove a Asia Argento il mese scorso, tre giorni dopo la scomparsa di Anthony Bourdain. Ero con Asia per consolarla e darle sostegno. Rain Dove ci raggiunse per sostenerci entrambe. Erano momenti emotivamente caotici e Rain Dove ci ha proposto di andare a Berlino per un paio di giorni per distrarre Asia dal proprio lutto. E così abbiamo fatto. A Berlino Asia menzionò che qualcuno le stava estorcendo grosse somme di denaro ogni mese, ricattandola con un’immagine compromettente. Nessuno nella stanza sapeva chi fosse l’estorsore. Ora sappiamo che si tratta di una persona coinvolta in questa vicenda.

Rain Dove ha continuato a comunicare con Asia sporadicamente dopo averla incontrata, e le loro conversazioni rimangono private. So che Rain è una persona che molte personalità di alto profilo consultano quando sono sottoposte a pressioni sociali, perché Rain Dove sa come guidarle attraverso i vari processi, di confronto, riabilitazione e risoluzione. Rain Dove è brava a mantenere i segreti di coloro che si dedicano a fare del bene – ma ha anche un forte senso della giustizia. Quindi non mi ha sorpreso il fatto che mi abbia chiamata e mi abbia inviato quei messaggi.

Ecco come si conclude la presa di posizione di Rose McGowan e del movimento MeToo contro Asia Argento:

In passato, ho chiamato Asia il mio «Ride or Die» (correre o morire) e ho detto molto chiaramente che la loro amicizia viene prima di tutto. So che è stato molto difficile per Rain Dove venire da me con quei messaggi, e quindi la elogio per il suo coraggio. Alle persone che si sono premurate di sapere se sto bene, la risposta è sì, e grazie. Starò bene. È triste perdere un’amica, ma ciò che è ancora più triste è quello che è successo a Jimmy Bennet.

Che la vicenda di estorsione sia vera o meno, non è stato giusto. È il tipo di cose che combatto insieme a tanti altri. Il motivo per cui non ho rilasciato una dichiarazione prima è che francamente questo evento mi ha estremamente umiliato. Ho dovuto fare un passo indietro e rendermi conto che nel mio essere attivista, nel mio combattere con passione, ho bisogno di evolvermi. In alcune occasioni passate mi sono arrabbiata. Essere una vittima giustificava i miei sentimenti impetuosi. Ma so che gli accusati sono gli amici, i genitori e i familiari di altre persone.

L’invito all’attrice italiana nella lettera di MeToo contro Asia Argento: “Sii la persona che tu volevi tanto che Harvey fosse”

Non ci deve essere assolutamente alcun margine di manovra o tolleranza per le aggressioni sessuali. NESSUNA. Fine della questione. Inoltre, alle vittime non dovrebbe essere detto come debbano reagire o cosa debbano dire in merito agli autori del reato. Tuttavia, in qualità di alleati della vittima e di spettatori di un evento, dovremmo trovare un modo migliore per bilanciare il supporto dato alla vittima con l’atto dovuto riservato all’imputato. Non ho mai preteso di essere perfetta.

Questa settimana in particolare mi ha fatto comprendere quanto noi tutti abbiamo ancora molto da fare, me compresa. In questo momento potrebbe essere facile concentrarsi sulla drammaticità della situazione. Il complotto. Mentre invece il vero obiettivo dovrebbe essere quello di sostenere la giustizia, sostenere l’onestà, e sostenersi a vicenda. Non possiamo permettere che questo momento interrompa l’impulso di un movimento che ha liberato così tante persone. Dobbiamo usarlo per diventare più forti. Più compassionevoli. Più consapevoli. E più organizzati. Asia, tu eri mia amica. Ti ho voluto bene. Hai fatto e rischiato molto per essere al fianco del movimento MeToo. Spero davvero che attraverso questo processo tu possa trovare la strada verso la riabilitazione e il miglioramento. Chiunque può essere migliore – spero che anche tu possa esserlo. Fai la cosa giusta. Sii onesta. Sii giusta. Lascia che la giustizia faccia il suo corso. Sii la persona che speravi Harvey fosse.