Music di Bonolis è un flop d’ascolti che in pochi si aspettavano. Lo show musicale del conduttore romano è ripartito nel 2017 con tre puntate che promettevano molto. Invece lo share è colato a picco con il corso delle serate. Tanto che l’ultima, prevista per mercoledì 20 dicembre, è andata in onda sabato 23 per evitare la concorrenza forte di Indietro Tutta.

La mossa strategica di Canale 5 non ha comunque fruttato gli effetti desiderati. La terza e ultima puntata della seconda stagione di Music non ha convinto il pubblico, coinvolgendo appena 2.489.000 spettatori, per uno share dell’11.8%.

Il programma, che già dal suo esordio non aveva entusiasmato i telespettatori, ha fallito nell’imporsi nelle successive prime serate. Nonostante il clamore suscitato da vari episodi, come la battuta omofoba di Checco Zalone o le proteste dei cattolici per la presenza di Marilyn Manson, la trasmissione di Paolo Bonolis non ha coinvolto. Il risultato è stato uno show sconclusionato.

La visione del conduttore di realizzare un suo Sanremo tra pop e qualità è naufragata. Così Music ha perso tutte le sfide Auditel, sia contro il film Io che amo solo te (Rai 1) sia contro l’exploit del trio Arbore, Frassica, Delogu. Persino nel prime time di venerdì 23 dicembre, quando aveva contro lo speciale Telethon di Soliti Ignoti, ha registrato gli ascolti più bassi di tutta l’edizione.

Music di Bonolis è un flop d’ascolti, e adesso?

Bonolis, forte di un rinnovo contrattuale con Mediaset di altri due anni, non rischia nulla. Ma il futuro di Music è ormai compromesso. Ora tocca ad Avanti un altro: la nuova edizione dovrebbe partire subito dopo l’Epifania. Poi sarà la volta di Il senso della vita, il programma del cuore del conduttore che dovrebbe tornare a settembre. Stavolta in seconda serata, per evitare del tutto la possibilità di flop clamorosi.