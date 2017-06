44 CONDIVISI Condividi Tweet

Myrta Merlino lascia in anticipo L’aria che tira. Nella puntata di giovedì 1° giugno, la conduttrice del talk ha annunciato al suo pubblico che deve fermarsi. La regina degli ascolti di La7 non sarà al timone delle ultime puntate per un problema familiare. Da lunedì 5 giugno fino al termine della stagione, al suo posto ci sarà David Parenzo. Non si tratta di un addio definitivo, perché la giornalista tornerà a settembre.

Napoletana trapiantata a Roma e mamma di tre figli, Merlino è stata un’autentica rivelazione. Con il suo programma affronta politica, tasse, lavoro, pensioni, casa e mutui sempre al servizio degli spettatori. “È così che ho maturato un cordiale odio per tutto ciò che è burocrazia, per i mille e uno modi con cui lo Stato complica la vita ai cittadini”, ha raccontato.

Giornalista economica, è stata autrice di programmi televisivi della Rai, tra i quali Italia Maastricht, Mister Euro, La storia siamo noi ed Economix, di cui era anche conduttrice. Dal 2009 è uno dei volti più amati di La7, sempre occupandosi di divulgazione economica e politica. “La mission principale della mia trasmissione è l’ascolto delle tante storie che hanno man mano riempito la redazione mostrando un paese in balia della crisi, senza bussola e spaventato. Quel paese che gran parte della politica si ostina a non guardare negli occhi”, ha spiegato.

“Quest’anno lascio in anticipo la conduzione di L’aria che tira, che è la mia casa, per occuparmi di un problema familiare”, ha detto Myrta sorprendendo tutti. “Mi fermo perché ho bisogno di dedicarmi alla mia famiglia. Ho un problema che sento di dover affrontare. Per tutto l’anno ho messo il programma davanti a tutto, ma adesso devo occuparmi dei miei affetti perché se non lo facessi me ne pentirei”. Come la collega Monica Leofreddi a Torto o Ragione?, Merlino ha concluso con gli in bocca al lupo a tutti. Dal suo sostituto David Parenzo a lei stessa perché “questa volta ne ho bisogno”. Ecco il video pubblicato da La7.