L’hanno accusata di ipocrisia, è stata coinvolta in una dura polemica con Filippo Facci, che l’ha incolpata di banalizza una malattia grave come il cancro, ed ora vediamo Nadia Toffa al Maurizio Costanzo Show a parlare delle sue reali condizioni di salute.

Nadia Toffa al Maurizio Costanzo Show: “Non sono guarita”

Appena due mesi fa l’annuncio di un malore e il conseguente allontanamento dal piccolo schermo. Mentre una forte cerchia di solidarietà le si stringeva attorno sia sul web che tra i suoi amici,le ipotesi sulla causa del male si facevano strade.

Imprevedibilmente, dopo che la presentatrice è tornata al timone de Le Iene, la verità è venuta fuori attraverso le sue parole: “Ho avuto il cancro, lo scorso sei febbraio ho finito di fare la radio e la chemioterapia, non lo sapeva nessuno. Ho preferito non dire nulla anche su consiglio dei medici, ma non c’è niente di cui vergognarsi”.

La risposta del presentatore alla dichiarazione della presentatrice de Le Iene: “Un esempio positivo per chi invece si fa vincere dalla malattia”

Ma come sta realmente oggi? Lo possiamo capire dalla recente ospitata di Nadia Toffa al Maurizio Costanzo Show: “È tutto superato? – ha chiesto il padrone di casa, ottenendo una risposta ben più cauta di quanto ci si aspettasse – Questo non è detto, la vita è strana quindi non si può parlare di guarigione ma si sorride sempre alla vita“.

La Iena poi aggiunge subito dopo, con la sua attitudine determinata e costruttiva: “Non ho sospeso la vita per la malattia, combatto la malattia vivendo e sempre sorridendo perché son fatta così”. Il commento del presentatore, piacevolmente colpito dalla sua vivacità, è stato: “Lei è un esempio di capacità reattiva, di voglia di vivere e sta facendo un gran bene a chi invece si fa vincere dalla malattia“.