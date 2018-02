1 CONDIVISI Condividi Tweet

Qualcosa non tornava nel suo racconto sull’ospedale e i dettagli sul suo ricovero, e durante la puntata de Le Iene dell’11 febbraio è diventato improvvisamente tutto più chiaro: Nadia Toffa aveva un cancro. E non aveva mai voluto dirlo a nessuno.

L’annuncio inaspettato: Nadia Toffa aveva un cancro

Tornata finalmente davanti alle telecamere Mediaset dopo la lunga pausa forzata, la presentatrice è apparsa in forma, energica e… con una parrucca – un dettaglio estetico che non tutti inizialmente hanno notato.

La Iena, nuovamente al timone del suo show, ha voluto informare il suo pubblico, lo stesso che durante i mesi di difficoltà l’ha inondata di messaggi di solidarietà e affetto, della reale entità del male che ha dovuto affrontare: Nadia Toffa aveva un cancro, a spiegarlo sono state le sue parole:

“Ho avuto il cancro, lo scorso sei febbraio ho finito di fare la radio e la chemioterapia, non lo sapeva nessuno. Ho preferito non dire nulla anche su consiglio dei medici, ma non c’è niente di cui vergognarsi”.

Ma adesso come sta, realmente? “Io sto benissimo, non ho niente di cui vergognarmi né dei capelli né dei chili persi”. Poco dopo, in coda ai migliaia di messaggi e commenti partiti dalla rete, è spuntato anche un Tweet dal canale ufficiale del programma satirico. Insieme ad una foto tratta dal suo ritorno in TV, le seguenti parole:

Le parole della presentatrice de Le Iene e il suo attestato di coraggio

“Non tratteci da malati, siamo dei guerrieri! Se mi incontrate per strada trattatemi come al solito: commentate l’ultimo servizio visto, criticatemi se volete, ma non trattatemi da malata!”. Insomma: un annuncio shock e, subito dopo, un ‘consiglio per l’uso’. Nessuna commiserazione o pietà, la Toffa è una tipa tosta che non ha paura di ammettere che ha avuto paura, e che adesso sta solo guardando avanti.