Nadia Toffa delle Iene in rianimazione: grave malore per l’inviata d’assalto del programma di Italia 1. La giornalista si è sentita male intorno alle 13.45 di oggi mentre si trovava nella sua camera d’albergo a Trieste.

Ricoverata nel reparto di terapia intensiva dell’Ospedale di Cattinara, è in prognosi riservata per patologia cerebrale in fase di definizione. Le sue condizioni sarebbero molto gravi.

Toffa, celebre per i suoi servizi sul campo dall’inquinamento della Valle del Sacco alla dieta Mima digiuno, è stata promossa proprio nel 2016 alla conduzione della trasmissione con Pif, Fabio Volo, Geppi Cucciari e Miriam Leone. Nata a Brescia nel 1979, ha iniziato a lavorare in tv prima per Telesanterno, poi per Retebrescia.

Nel 2014 è uscito il suo libro Quando il gioco si fa duro, analisi forte e di denuncia sul fenomeno dell’azzardopatia in Italia. Tra le inchieste più importanti di uno tra i volti più noti della trasmissione Mediaset, quelle sulle truffe compiute dalle farmacie ai danni del Servizio Sanitario Nazionale, sulla proliferazione delle sale slot in Italia (dal quale ha preso spunto il libro) e, recentemente, sulla Terra dei Fuochi e sulla pedofilia on line. Nella puntata del 28 novembre scorso aveva affrontato l’anoressia e il caso di Fabio Vettorel, il ragazzo italiano arrestato a luglio dopo gli scontri al G20 di Amburgo e rimesso in libertà soltanto il 25 novembre.

A dare conferma del ricovero di Toffa è la Direzione di Asuits. L’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste ha anche specificato che per la giornalista è “in programma il trasferimento nel corso della serata/notte al San Raffaele di Milano con elisoccorso”.

“La nostra Nadia non è stata bene. Ci stiamo tutti prendendo cura di lei. Vi terremo informati”, si legge in un post pubblicato sul profilo Facebook ufficiale di Le Iene.