1 CONDIVISI Condividi Tweet

Nadia Toffa fa gli auguri di buon Natale perché per la conduttrice di Le Iene le festività, quest’anno, hanno un sapore speciale. L’inviata del programma di Italia 1 si sta riprendendo dopo essere finita in rianimazione per un malore che l’ha colta a Triste. Un incidente che sulle prime aveva fatto temere per la sua vita.

La dimissione dal San Raffaele di Milano e il ritorno ad una vita normale erano stati i primi passi. Al suo fianco, oltre ai familiari, c’è sempre stato il pubblico. La sua storia, infatti, è stata seguitissima sui social. Tanto da diventare una delle chiavi di ricerca più digitate su Google nel 2017.

Già il suo primo post dopo l’ospedale era arrivato dritto al cuore di chi, in quei giorni, l’ha sommersa di messaggi di conforto e solidarietà. Ora Nadia torna a rivolgersi ai suo followers sul suo profilo Facebook, per fare gli auguri di Natale anche attraverso una fotografia che la ritrae gioiosa e sorridente. “Amici miei, quest’anno sarà un Natale speciale”, ha esordito nel suo messaggio.

Nadia Toffa fa gli auguri di buon Natale social

“Stretta alla mia famiglia e alle persone che mi vogliono bene, come quelle che incontro per strada e che si preoccupano per me chiedendomi ‘come stai’, come se mi conoscessero da sempre. Un gesto d’affetto che mi riempie il cuore di gioia e che mi regala una forza incredibile. Mica male come regalo per Natale, sono fortunata davvero! Ancora una volta voglio ringraziarvi dal profondo del cuore per aver pensato e sperato per la mia salute, lo faccio da qui, sperando che il mio grazie arrivi a tutti voi, assieme al mio augurio più vero e sincero per un sereno Natale. Penso alle vostre tavole imbandite di cibo con sventagliate di antipasti, primi, panettoni e pandori che al solo pensiero mi viene l’acquolina in bocca, e immagino di essere seduta lì con voi pronta alla tombola dopo mezzanotte. Buone feste a tutti”.