Si chiama “Fiorire d’inverno” ed è il suo primo libro, ma il web non fa altro che commentare un’unica frase di Nadia Toffa, il cancro è un dono. Lei stessa l’ha ‘anticipata’ annunciando a tutti i suoi followers l’uscita dell’opera letteraria. Lo ha definito “la sua vita in un libro” e, come molti immaginano, narrerà della sua coraggiosa lotta per la vita. Su Instagram, però, alcuni dei suoi fan più amorevoli sembrano aver cambiato idea…

La dichiarazione di Nadia Toffa, il cancro è un dono: il web protesta

“Ecco qui Ragazzi, in questo libro vi spiego come sono riuscita a trasformare quello che tutti considerano una sfiga, il cancro, in un dono, un’occasione, una opportunità. raccontata in questo libro in cui c’è tutta la mia intimita’ in cui vi apro il mio cuore ”

Il messaggio diventa poi più chiaro: non semplicemente, dice Nadia Toffa, il cancro è un dono, anzi, “non bisogna sospendere la vita per colpa del #Cancro“. La Iena invita a non dargliela vinta, a “sorridere sempre perché noi siamo più forti“. Ed ecco che quindi in questo senso “trasformare il#cancro in un dono è possibile. Non si sa chi vincerà. Vivendo lo scoprirò controllo dopo controllo tra qualche anno. Chi ha il cancro sa di cosa parlo.”

Tra i commenti a sostegno de La Iena arriva quello di Elena Santarelli: “Mi sono commossa”, scrive sotto al post. E lei subito risponde «Tesoro, quanti webeti criticoni ci sono. Non sanno di cosa parlano e accusano. Vedo anche da te. Non diamogli peso. Offendono tutte le persone malate. Questo a me dispiace. Tu sei una forza col tuo Giacomo. Non mollare mai e in bocca al lupo». I follower però non ci stanno, e prendono al balzo questo scambio tra le due presentatrici per criticare e demolire l’attitudine ‘ottimista’ espressa nel post e nel libro: “Elena Santarelli, però dovresti dire a @nadiatoffa che dopo 2 mesi di chemio uno non è guarito e non va in giro a seminare false speranze! Confido in te che sei molto realista e ben informata sull’argomento!” scrive un utente su Instagram.

I commenti sul suo profilo Instagram sono carichi di astio e critiche

E in molti gli fanno eco così: “Tu vedilo come un dono io dico che è una maledizione. Mi ha portato via la persona più importante della mia vita. Perché farcela non dipende dalla volontà di mettercela tutta ma solo da una questione di “cul0”. Quindi per promuovere il tuo libro cerca altre parole ma queste offensive verso chi è morto risparmiatele. Il tuo libro non lo comprerò mai solo per come lo hai voluto pubblicizzare. Buona vita a te che c’è l’hai fatta“.

