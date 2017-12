209 CONDIVISI Condividi Tweet

Mentre migliorano le condizioni dell’inviata delle Iene, sul web cominciano ad apparire le prime riflessioni su quanto avvenuto in queste ultime ore: c’è un aspetto che proprio non convince la Lucarelli su Nadia Toffa prima del malore…

Cosa stava succedendo a Nadia Toffa prima del malore? La Lucarelli racconta cos’ha visto

“Prima che si sentisse male – ha scritto la blogger sul suo profilo Facebook – era da giorni nel mirino degli hater per il servizio sul Gran Sasso. Attenzione: parlo di hater, non di chi criticava legittimamente il servizio. (me compresa). Proprio un paio di giorni prima dell’accaduto, guardavo su Twitter e fb quello che le scrivevano e facevo l’ennesima, mesta riflessione su quanto livore si riversi sul web, su quanto qualsiasi inciampo altrui dia modo ai frustrati di sparare un “mi fai vomitare” o “cogliona” che avevano in canna per il vicino di casa che parcheggia male o per uno stipendio basso. In realtà, per me che seguo da tempo anche i gruppi d’odio sul web, non è neppure una sorpresa perché la Toffa, con la Boldrini, me e poche altre, è uno dei bersagli preferiti. ”

Questo è quello che succedeva a Nadia Toffa prima del malore. Dopo che la Iena è finita in ospedale, tuttavia, i commenti negativi sono spariti, lasciando il posto ad altri: “Sotto al messaggio in cui Nadia dice che sta meglio, c’è 1 milione di persone che la inonda di affetto. Quindi la verità qual è? Nadia Toffa è una povera cogliona o una ragazza stimata e amatissima? La verità è che è molto amata. Divide e fa inc*zzare come tutti i personaggi che si espongono, che ci mettono la faccia, che sono sempre lancia in resta, che fanno cose belle, che fanno cose così così, che sbagliano, pure, come ha sbagliato lei a volte.”



Insomma, il concetto che la Lucarelli prova a spiegare è che: “Gli hater non sono la maggioranza, sono solo e sempre i più rumorosi. È una cosa che cerco sempre di spiegare a chi mi chiede “Come fai con tutto questo odio che ti circonda?”. No, non sono circondata dall’odio. Al contrario, quando sono al bar o per strada, sento solo affetto. Anche sul web, a dire il vero, ricevo moltissimo affetto. Solo che poi ci sono gli hater e uno che ti scrive “putt4na” fa più rumore di 1 milione di persone che ti seguono in silenzio, o che mettono un like o che (anche) beatamente ti ignorano.Non è il numero, è il rumore. E il rumore, per chi se lo sente nelle orecchie costantemente, è faticoso.”

La Lucarelli su Nadia Toffa: “L’affetto dovrebbe fare più rumore dell’odio”

“La morale quindi qual è? È che anche l’affetto dovrebbe imparare a far rumore […] Che Nadia Toffa, sul web, passi dall’odio all’amore nell’arco di quei pochi minuti che sono intercorsi tra un servizio infelice e un’ambulanza che se la portava via in tutta fretta, è un corto circuito percepito, ma falso.“