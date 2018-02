52 CONDIVISI Condividi Tweet

Mentre si rincorrono le voci sul fatto che possa essere la prossima conduttrice del Grande Fratello, spuntano fuori le vere e sentite dichiarazioni di Nadia Toffa sull’ospedale e sul brutto perioddo che l’ha costretta fuori dalle telecamere.

Nadia Toffa sull’ospedale: il vero racconto dei suoi attimi di paura

In una precedente intervista ci aveva tenuto a dichiarare che, nonostante la paura fosse stata davvero tanta, i titoli di giornale che l’hanno descritta come ‘in pericolo di morte’ hanno esagerato. Resta, tuttavia, la sua tremenda esperienza nel reparto di rianimazione e alcuni dettagli fisici di cui ancora non riesce a parlare:

“Quando potrò dirlo capirete perché ora non lo sto dicendo” ha detto Nadia Toffa sull’ospedale e sul suo ricovero. Riguardo ai ricordi più indelebili che, purtroppo, conserva di quei tragici giorni, c’è proprio quello della rianimazione.

“C’era caos – continua a raccontare la Iena a Vanity Fair – Urlavano tutti, grida che penso di non aver mai sentito, di una sofferenza per me sconosciuta. Urla come se non si rendessero conto di urlare.”. Un quadro molto familiare a chi, almeno una volta, si è trovato nei reparti più ‘a rischio’ degli ospedali: caos, rumori, suoni e odori.

“C’era chi vomitava, chi cantava, le luci sempre accese – aggiunge la Toffa – Poi sei nu4a, ero tornata a uno stato embrionale”. In conclusione, tuttavia, il bilancio è ottimista e speranzoso:

Come sta adesso la Toffa e quali sono i suoi progetti per il futuro: abbandonerà mai Le Iene?

“Mi sento bene. Sorrido a tutti, sono allegra, vedo il bicchiere mezzo pieno.”Nell’ambito di lavoro, se dovesse mai decidere di chiudere con Le Iene, i suoi progetti futuri sono chiari: “Se dovessi fare un salto, mi piacerebbe rivolgermi ai giovani, sogno uno studio pieno di ragazzi intorno a me, per parlargli e farli parlare“