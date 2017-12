165 CONDIVISI Condividi Tweet

Asl e Nas inguaiano Antonino Cannavacciuolo, uno degli chef più amati della tv. Il cuoco ha aperto la scorsa estate un nuovo bistrot a Torino, in zona Gran Madre a due passi dal fiume Po. Ma nelle ultime settimane è finito nel mirino di una stringente campagna di verifiche nei ristoranti più noti della città.

Dai controlli sono emerse piccole e grandi irregolarità e ad avere la peggio è stato proprio il Cannavacciuolo Bistrot. Esattamente nel giorno in cui è partita la settima edizione di MasterChef, dove Antonino è in giuria con Bruno Barbieri, Joe Bastianich e la novità Antonia Klugmann.

I militari del Nas e gli ispettori dell’Asl hanno trovato nel congelatore del ristorante pesce, pasta, dolci e ortaggi sottoposti al processo di “abbattimento”. Niente di male, se non fosse che sui menù destinati ai clienti, accanto ai piatti proposti, venivano presentati come freschi senza l’indicazione di alimenti congelati.

Per Cannavacciuolo, si sarebbe trattato semplicemente di una svista. Stando alle parole dello chef, ci si era dimenticati di indicare lo stato di conservazione di quegli ingredienti sulla carta, come previsto dalle norme di settore. Sono scattate così due denunce a piede libero per frode in commercio. Destinatari il direttore della ristorazione, Giuseppe Savoia, e la moglie di Cannavacciuolo, Cinzia Primatesta, responsabile della società.

Antonino però, che ha sempre raccontato il suo passato con orgoglio, non ci sta. Sentito dalla Stampa, ha parlato di applicazione “troppo rigida delle regole”. “Ma quale frode? Per me significa fregare i clienti. E né io, né mia moglie, né il nostro staff lo ha fatto, lo fa o lo farà mai. Va bene che ci siano delle regole, ma applicarle in questo modo è assurdo”.

“Prodotti come il pesce devono essere abbattuti per legge”, ha spiegato. “Procedimento che era correttamente indicato, ma soltanto al fondo della carta. Certo: abbiamo sbagliato, c’è poco da discutere. Ma non l’abbiamo certo fatto in malafede. D’ora in avanti un asterisco lo indicherà accanto ad ogni piatto. Fine della storia. È giusto che i ristoranti siano controllati. Ma se c’è un menù che non è scritto nel modo giusto, forse potrebbe bastare un avvertimento”.