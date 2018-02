656 CONDIVISI Condividi Tweet

Nathalie Guetta è una forza della natura. La sua Natalina Diotallevi, la perpetua brontolona e divertente che affianca Don Matteo in canonica, è uno dei personaggi più amati della fiction di Rai 1. La interpreta un’attrice quasi per caso, figlia del giornalista politico francese Bernard Guetta e sorella maggiore del famoso disc jockey e produttore David.

Nata a Parigi il 9 settembre del 1958, Guetta ha un’esperienza circense alle spalle. Nel 2007 ha sposato un ragazzo cubano di 17 anni più giovane di lei. Dopo anni passati tra Napoli e Roma, è tornata a vivere a Parigi con il compagno. E si prepara ad un’esperienza completamente nuova.

L’attrice sarà infatti tra i concorrenti di Ballando con le Stelle 2018, al via sabato 10 marzo. Una novità per una che attrice ci è diventata quasi per caso. I produttori della Lux Vide la notarono nella parte di suor Letizia di Dio vede e provvede e crearono su misura per lei il personaggio di Natalina. Senza farle neanche un provino. La partecipazione al talent show condotto da Milly Carlucci potrebbe significare una svolta nella sua vita professionale.

Che sia la volta di un Don Matteo senza perpetua? “Sono molto affezionata al mio personaggio, negli anni l’ho difeso e fatto crescere con dedizione, ma dopo 18 anni, sono sincera, non ne posso più”, ha confessato Guetta al settimanale Spy. Una conferma di quando rivelava di non voler “soffrire di crisi di panico in anticipo”.

Nathalie Guetta, la perpetua di Don Matteo si confessa

“Tutto arriva quando deve arrivare”, ha aggiunto. “Da quando ho smesso di accanirmi contro me stessa, le cose sono cambiate nel lavoro”. Parigi è la sua nuova città, ma l’Italia – come Terence Hill e Nino Frassica – ce l’ha nel cuore: “Amo il vostro carattere, amo la vostra energia. I francesi sono noiosi e prendono tutto tremendamente sul serio. Io e mio fratello? Siamo molto diversi e ci vediamo poco. Ma più invecchiamo e più ci sentiamo uniti”.

Il prossimo passo sarà di danza, memore di quando mostrava per la prima volta le sue doti acrobatiche al Maurizio Costanzo Show. A Ballando con le Stelle farà quello che ha continuato a fare in tutti questi anni: “sentire” il suo corpo in ogni momento.