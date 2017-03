1 CONDIVISI Condividi Tweet

Una delle prove più sorprendenti li ha lasciati tutti a bocca aperta: i naufraghi dell’Isola allo specchio non hanno creduto ai propri occhi dopo 58 giorni. A due mesi dall’arrivo in Honduras, per la prima volta hanno avuto la possibilità di ammirare quanto sono dimagriti. I concorrenti del reality show hanno confrontato il loro aspetto con quello che avevano prima della partenza e il risultato è stato spiazzante, soprattutto per Giulio Base.

Come ha spiegato Vladimir Luxuria, questo momento è sempre piuttosto traumatico: “Non hai idea di come è messo il tuo corpo. Sai di essere dimagrito, ma non ti vedi e quindi non ti regoli”. La prima a vedersi è stata Malena: la pornostar ha perso 5 chili come Simone Susinna, che ha esclamato “Non ho mai avuto nemmeno tutta questa barba!”.

Ecco i naufraghi dell’Isola allo specchio

Se Nancy Coppola ha perso nove chili (nonostante le polemiche sul suo peso), Raz Degan di chili ne ha smaltiti 6. Il pubblico ha applaudito al suo “Wow” e Luxuria ha aggiunto: “Sei proprio bono”. Ma il dimagrimento più spaventoso è quello di Giulio Base: il regista ha perso 14 chili ed è dimagrito più di tutti. “Ho 52 anni, si può fare” ha commentato serafico. Ecco il video della loro metamorfosi.