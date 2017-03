2 CONDIVISI Condividi Tweet

Mentre siamo tutti in attesa di vedere il film in carne ed ossa con protagonista Emma Watson, in uscita ail 16 marzo, di uno dei cartoni Disney più belli ed emozionanti di sempre, spunta un dolcissimo video di Nek che canta una canzone de la Bella e La Bestia con sua figlia.

Il nostro amato Filippo Neviani – che col cinema ha collaborato in occasione della colonna sonora di Tutte le donne della mia vita , film del 2007 per la regia di Simona Izzo – si è concesso una pausa relax con la sua piccola Bea davanti al celebre film d’animazione del 1991.

Il video di Nek che canta una canzone de La Bella e La Bestia con sua figlia Bea

In un tenero tentativo di invitarla a duettare con lui, Nek canta una canzone de La Bella e La Bestia, quella interpretata, in italiano, da Gino Paolo ed Amanda Sandrelli: il cantante cerca complicità con la bimba, che lo guarda con timidezza e ritrosia. Una scenetta familiare che ha incantato i fan, che scrivono: “Nooo vabbe’… ma la fortuna di Bea! Io più o meno alla sua età invece “consumavo” ‘Se io non avessi te’ e avrei pagato per avere il suo papà a due passi che mi cantasse così dal vivo.” Ma anche: “Siete un duo magnifico! Quanto è buffo il versetto che fa Bea quando appoggi la fronte contro la sua testina? Il rapporto tra papà è figlia è qualcosa di speciale. Bea è la bella, tu sei la bestia ma neanche tanto brutta come bestia…”

Ed ecco il video:

Al link troverete il trailer e tutti i dettagli del remake del classico Disney.