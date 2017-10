9 CONDIVISI Condividi Tweet

Era prevedibile che dopo la bufera scatenata dalla confessione di Kevin Spacey, in seguito all’accusa dell’attore Anthony Rapp, il quale ha dichiarato di essere stato molestato dalla celebrità quando aveva 14 anni, anche l’opinione pubblica e le major avrebbero cominciato a prendere provvedimenti.

La confessione di Kevin Spacey: ecco le conseguenze delle sue parole sul destino delle sue interpretazioni

«Non lo faccio per lamentarmi, ma per accendere un’altra luce su un comportamento che è stato tollerato per un decennio perché troppe persone, me incluso, sono state in silenzio», ha dichiarato Rapp dopo aver descritto un episodio avvenuto ad un party, e dopo accusato di molestie il protagonista di American Beauty.

L’articolo di BuzzFeed che narra questa vicenda sta facendo ormai il giro del mondo, così come il ‘coming out’ di Spacey, da molti considerata una ‘non notizia’ perché, sopratutto nell’ambiente, si sapeva già da tempo. Quello che però sta infervorando le polemiche, è stata la tempistica della confessione di Kevin Spacey, subito dopo essersi scusato per il suo ‘orrendo comportamento’ verso un bambino (Rapp) di soli 14 anni, all’epoca.

Quello che ha davvero fatto infuriare della vicenda di Spacey:

La comunittà LGTB, ad esempio, tramite le parole dello scrittore Eden Calvary, ha commentato: “«Mischiando nello stesso paragrafo l’essere gay con l’aver approcciato un minore, Spacey rischia di portare indietro di anni i diritti dei gay». E sono in molti a pensare che il suo annuncio abbia, in linea generale, ‘offuscato’ la notizia principale, cioè quella delle sue accuse, per spostare l’interesse su un altro lato della vicenda.

In vista di questo movimento di opinione pubblica, Netflix si è trovata a dover rispondere a moltissime lamentele del pubblico che, indignato dagli avvenimenti, gli ha chiesto di sospendere House Of Cards, la celebre serie che ha fatto vincere un Golden Globe all’attore, nei panni dello spietato politico Frank Underwood.

House of Cards continuerà? Netflix reagisce alla confessione di Kevin Spacey così

La mega-azienda ha risposto che, in effetti, la sesta stagione della serie sarà l’ultima e andrà in onda nel 2018. Molti media americani assicurano che la decisione è stata presa proprio in seguito alle accuse di Rapp: l’episodio avrebbe messo talmente in cattiva luce l’attore premio Oscar, si vocifera, che probabilmente anche il biopic su Gore Vidal, di cui Spacey doveva essere protagonista, potrebbe saltare.

Il comico Billy Eichner ha così riassunto il comportamento dell’attore: «Spacey ha già inventato una cosa che prima non esisteva: il momento sbagliato per uscire allo scoperto». Insomma, dopo lo scandalo Weinstein Hollywood starà davvero cominciando a svelare tutte le sue carte più sordide e taciute? L’impressione è quella di essere solo all’inizio di una lunga serie di rivelazioni e rivalutazioni di attori, produttori e registi che sembravano intoccabili.