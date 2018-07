1.6k CONDIVISI Condividi Tweet

Niccolò Fabi ricorda la figlia Olivia e traccia un bilancio della Fondazione che ha creato in memoria della sua piccola. La bambina, scomparsa il 3 luglio 2010 a 22 mesi a causa di una meningite fulminante, è sempre nel suo cuore. Da quel lutto, il cantautore romano ha saputo trarre una profonda energia per trasformare il dolore in qualcosa d’altro. “La verità è che siamo un Paese di esseri umani con grandi entusiasmi, generosità, slanci. Un Paese sentimentale, che dà grandi prove di collettività nelle emergenze. Ma di fatto siamo solisti, non orchestre, imbrigliati fra i tanti cavilli burocratici”, ha raccontato in un’intervista al Corriere della Sera.

Niccolò Fabi ricorda la figlia Lulù

Parole di Lulù, nata insieme all’ex compagna Shirin Amini, supporta e promuove progetti legati al mondo dell’infanzia. “Non so neanche se oggi la chiamerei ancora così, la Fondazione”, ha confessato al Corriere. “Il motivo per cui continua Parole di Lulù non è continuare ad avere un rapporto con qualcuno che non c’è più. Eventualmente è rimanere attaccati a quello che noi abbiamo imparato grazie all’esistenza di qualcuno, ci permette di concretizzare qualcosa”.

Niccolò Fabi, figlia Olivia sempre nel cuore

Fabi, in campo alla Partita del Cuore 2018 per ricordare il suo amico Fabrizio Frizzi, non riesce a “vedere una fine di qualcosa come qualcosa di negativo, che toglie dignità. Non considero neanche il fatto che io e Shirin ci siamo lasciati come un fallimento, anzi a maggior ragione Parole di Lulù ha un ulteriore significato, in virtù di questo. Parole di Lulù è un sentimento, e quel sentimento per fortuna non è che si esaurisce”.

“Purtroppo o per fortuna sono entrata in contatto col dolore molte volte, e trasformarlo mi è sembrata l’unica via percorribile”, ha confermato Amini. “Considero un privilegio tutte le persone che mi sono state e mi sono accanto alleggerendo e colorando la mia vita di emozioni, intensità e leggerezza: ridere è fondamentale, ridere di sé è importante. Abbiamo cominciato colorando la nostra casa di alberi in tutte le stagioni, arcobaleni e balene, trasformandola in un asilo. Quel lavoro fisico e manuale è stato per me e chi mi era accanto una meravigliosa metafora pratica di ciò che intendo per trasformazione”.