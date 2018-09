0 CONDIVISI Condividi Tweet

Nicola Savino e Alessia Marcuzzi condurranno Le Iene insieme a Nadia Toffa. La ragazza che ha sconfitto il cancro torna in tv più forte che mai, con un sorriso a 32 denti e tanta voglia di ricominciare.

Le due Iene bionde si alterneranno alla conduzione, come è già successo in passato con altri presentatori: Nadia terrà il timone la domenica, cominciando il 30 settembre, mentre ad Alessia toccherà il venerdì sera. La Marcuzzi prenderà ufficialmente il suo posto il prossimo 4 ottobre. Accanto a loro, Nicola Savino. Quest’ultimo, si dice, condurrà un altro show ad alto tasso di nostalgia: La Pupa e il Secchione 2019.

Nadia pubblica una foto di lei e Alessia vestite di tutto punto per il programma, solari e sorridenti, pronte per l’obiettivo e per la nuova avventura che le vedrà protagoniste: “Non vediamo l’ora di ricominciare. Le Iene riparte alla grande il 30 settembre con tutti gli inviati, nuovi servizi, Nicola Savino, Alessia Marcuzzi e la sottoscritta. Non vediamo l’ora. Vi aspettiamo“. Sembra proprio che il tumore al cervello sia solo un brutto ricordo per la ragazza, che torna a fare il lavoro che ama più carica di prima. Accanto a loro, come sempre, l’immancabile Gialappa’s Band.

Nadia Toffa risponde alle polemiche sul cancro

Ultimamente la Toffa è stata oggetto di polemiche a causa di alcune affermazioni presenti nel suo libro Fiorire d’Inverno. Tra queste ci sarebbe quella che dice che ‘il cancro è un dono‘. Il web è insorto contro la ragazza, che si è subito difesa con un lungo post su Instagram: “Non ho mai sostenuto di essere fortunata ad avere il cancro. Sono pazza secondo voi? Magari con la forza di volontà si potesse guarire. Non è ovviamente così. Ma di certo un atteggiamento positivo aiuta e questo lo dice la scienza non la sottoscritta“.