Manca soltanto l’ufficialità dal diretto interessato: Nicola Savino lascia la Rai. Il conduttore, dal 2011 a Viale Mazzini, torna a Mediaset. Dopo aver presentato Boss in incognito e la stagione 2016-2017 di Quelli che il calcio, si legherà all’azienda di Cologno Monzese. Il passaggio, ripreso subito dalle agenzie di stampa, è stato rivelato dal settimanale Oggi. Le sue valigie sarebbero già pronte e c’è anche una ghiotta novità.

Il presentatore milanese avrebbe infatti firmato un contratto con Mediaset per 37 prime serate. L’accordo prevede anche la conduzione di Le Iene al fianco di Ilary Blasi. Un autentico ritorno a casa. Dal 1998 al 2002 Savino è stato autore dello show, oltre che la voce fuori campo che introduceva i conduttori all’inizio del programma. Il contratto prevede inoltre un nuovo progetto, di cui non è stato ancora anticipato nulla.

Nicola Savino lascia la Rai come Giletti

In casa Rai, dopo l’ipotesi del tetto da 240mila euro agli stipendi, è evidente che tiri una brutta aria. L’abbandono di Nicola coincide con quello di Massimo Giletti. Il padrone di casa di L’Arena è in aperta rottura con le scelte aziendali della tv di stato. “I volti dei programmi non sono intercambiabili. Hanno forza mediatica, credibilità, riconoscibilità”, aveva confessato al Corriere della Sera. “Credo che la Rai sia importante per il mio modo di fare televisione, per il senso di libertà che mi dà”, aveva poi precisato.

Voci di corridoio riferiscono che in realtà, i vertici Rai hanno bocciato molte sue idee per nuovi programmi di prima serata. Da qui la decisione di mollare tutto e volare verso il Biscione. D’altronde, specie a Canale 5, dirigenti e autori stanno pensando di modificare il format di Domenica Live. Il progetto è quello di rendere il contenitore domenicale dell’ammiraglia Mediaset simile a quello dell’Arena. Giletti sarebbe la pedina ideale per fare scacco matto.