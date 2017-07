0 CONDIVISI Condividi Tweet

Si chiama Nicolò Rossetti ed è il 24enne vincitore di Caduta Libera che ha stregato il pubblico di Canale 5. Non una vincita qualunque la sua: 110.000 euro. Una delle quote più alte di questa edizione, tra le maggiori in assoluto nei game show del 2017.

Una sceneggiatura perfetta, anche troppo secondo molti. Dietro la facciata della competenza, però, ci sono le persone. E Nicolò è una persona come tutte le altre, con una storia comune a tanti ragazzi della sua età.

Nella partita di lunedì 11 luglio, Nicolò ha sbancato il montepremi grazie alla sua bravura. Ma non solo. Freddo e determinato, non si è lasciato prendere dall’emozione. Ancora più incredibile se si pensa alla sua giovane età, appena 24 anni. Proveniente da Jesi, studente di medicina, si è distinto al fianco di Gerry Scotti per la sua calma serafica.

Dopo essere rimasto imbattuto sulla botola centrale per tutta la puntata, ha completato anche l’ultimo gioco dei “dieci passi”. La soluzione finale del “cavallo con maniglie” è stata un autentico colpo da fuoriclasse.

Niccolò, ecco chi è il vincitore di Caduta Libera

Rossetti studia medicina. Il suo obiettivo è avvicinarsi il prima possibile all’agognata laurea. Oltre ai libri, è un appassionato di calcio, che ha praticato per diversi anni e che ora guarda in televisione. Nel suo futuro, però, rimane la medicina. Non a caso ha già deciso di destinare parte della vincita per portare a compimento gli studi: il suo sogno, infatti, è diventare neurochirurgo.

Con le abilità che si ritrova, ci riuscirà sicuramente. La sua storia è simile a quelle di Giacomo, il 39enne vincitore di Avanti un altro, e Alessandro, il 24enne vincitore di Affari tuoi. Come ai tempi di Rischiatutto e Lascia o raddoppia, quando i quiz cambiavano la vita delle persone. L’impresa di Niccolò è disponibile online sul sito ufficiale di Mediaset.