Nina Moric sarà capolista di Casapound

C’era da aspettarsi che l’esordiente attrice del videoclip di Ricky Martin ‘Livin’ la vida loca’ annunciasse una cosa del genere: dopo averla vista battersi contro gli immigrati in Italia, arriva la conferma che Nina Moric sarà capolista di Casapound.

L’ex di Fabrizio Corona ha deciso che il futuro della sua carriera sarà nella politica – come di recente ha annunciato Will Smith – lo ha dichiarato alla trasmissione di Radio 1 “Un giorno da pecora”. Parlando proprio del padre di suo figlio Carlos, la modella croata ha anche detto: “Credo che ora non potrà votare ma se avesse potuto votare avrebbe scelto me, lui ha sempre sostenuto le mie idee.”

Una buona dose di sicurezza e convinzione anima tutto il suo intervento radiofonico – così come fu per la provocazione di Nina Moric contro gli immigrati durante l’approfondimento del TG 4 ‘Dalla parte vostra – che prosegue così:

L’annuncio della showgirl e la sua adesione ai valori di CPI

“Mi candiderò con Casapound e in alcune delle liste sarò capolista, ma non sarò mai il candidato premier“. Parlando del sistema elettorale italiano e delle possibilità del comunemente considerato di destra radicale di avere effettivamente voce decisionale, la showgirl ha detto: “3% o 5%? Cambia poco. I nostri numeri li conosciamo, non ci cambia niente, perché Casapound può arrivare assolutamente sopra il 5%“.

Nina Moric sarà capolista di Casapound, dunque, e si candiderà con loro, schierandosi apertamente nello scenario politico nazionale: alla domanda ‘Con chi preferirebbe allearsi tra Renzi e Berlusconi?‘,la sua risposta è stata lapidaria: “Con il dito medio! Con nessuno, noi non scendiamo a compromessi. Noi ci alleiamo solo con gli italiani e con nessun altro partito“.

Non resta che aspettare e vedere che tipo di leader proverà ad essere la Moric, che sulla sua pagina ufficiale Facebook continua la sua campagna ironico-sferzante su vari temi d’attualità.