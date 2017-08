364 CONDIVISI Condividi Tweet

Dopo il recente annuncio in cui si legge che la star di Sex and The City Cynthia Nixon si candida a governatore di New York, arriva una nuova sconvolgente notizia: Nina Moric sindaco di Torre Del Greco, il comune in provincia di Napoli di cui è originario il suo fidanzato, Luigi Mario Favoloso.

Nina Moric sindaco di Torre Del Greco? Ecco cosa sta succedendo

Le dimissioni ufficiali dell’ex primo cittadino, Ciro Borriello, arriveranno dopo il 17 agosto: il politico è stato arrestato con l’accusa di corruzione, truffa e falso nelle gare di appalto riguardo il sistema di smaltimento rifiuti dell’area. In attesa del processo, si apre la ‘caccia’ al nuovo successore.

A sorpresa, la passione per la politica della showgirl croata( che sarà capolista di Casapound, come ha già annunciato) sfocia in una vera e propria proposta di candidatura: Nina Moric sindaco di Torre Del Greco. A sostegno di questa ipotesi un post ufficiale sul profilo Facebook: “Sono felice – scrive – di informare i cittadini di Torre Del Greco (che oggi hanno visto arrestare il proprio sindaco) che alle prossime elezioni mi candiderò anche io».

Da lì i quotidiani si sono affrettati a riportare la notizia annunciando l’imminente ascesa in campo dell’ex moglie di Corona. A pochi giorni di distanza, tuttavia, compare un altro messaggio sul profilo della showgirl: “La notizia “Nina Moric sindaco” ha portato a 250 articoli in Italia ( compreso quotidiani importanti), 29 in Croazia, 25 in Serbia, 8 in Albania, 4 in Bosnia, 2 in Giordania, 1 in Belgio, Gran Bretagna e Iraq. 4480 post su Facebook che parlano di questa storia, 1200 tweet.”

“I numeri rispetto alle parole non vanno interpretati, la mia è stata una provocazione, io della cosa dovrei parlarne con il movimento di cui faccio parte e con la famiglia del mio fidanzato. Rendetevi conto della quantità di persone che oggi ha sentito parlare, ha letto e ha dibattuto di una città che in molti casi avrebbe ignorato, ho letto di gente che ha esultato, ho letto di gente che ha avuto da ridire o da ridere su questa storia, ma alla fine non ho letto nessuno che ha esaminato gli aspetti palesi di una notizia che se alla fine fosse vera avrebbe degli aspetti positivi innegabili.“

La verità sull’annuncio della showgirl e il consiglio ‘politico’



“La politica non è il calcio, non dovreste schierarvi per partito preso, ragionate con la vostra testa, anche perché sono sicura che siete quasi tutti più intelligenti di quelli che senza apparenti meriti culturali cercano di influenzarvi.“