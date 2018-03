7 CONDIVISI Condividi Tweet

Incisive e taglienti, arrivano le prime parole di Nina Moric sul ritorno di Corona in carcere – o, almeno, sulla possibilità che questo avvenga in seguito alla segnalazione della Magistratura. Il suo commento sembra andare in contrasto con l’iniziale felicità nel far ritrovare suo padre al figlio Carlos.

Nina Moric sul ritorno di Corona in carcere: la frecciatina della storica ex del fotografo dei Vip

La showgirl croata ha appreso, come tutti, la notizia per cui la Procura generale di Milano avrebbe chiesto di revocare l’affidamento terapeutico del fotografo dei vip sulla base di una violazione delle prescrizioni di suddetto provvedimento legale. L’ex di Belen, infatti, non ha resistito e ha pubblicato foto e video sia sul suo profilo pubblico Facebook che quello Instagram – atto che lo avrebbe nuovamente esposto alla giustizia.

La reazione di Nina Moric sul ritorno di Corona in carcere è stato pubblicato sul suo profilo social, a meno di una settimana di distanza da quelle che erano state dichiarazioni sul suo affidamento ai servizi sociali (“Finalmente Carlos avrà un padre”, aveva affermato in un’intervista). Ecco le sue parole:

L’ex di Corona commenta la possibilità del padre di suo figlio di tornare in carcere e la questione ‘accanimento’: “Secondo me ha avuto un trattamento anche troppo di favore!”

“Sia ieri che oggi le maggiori testate giornalistiche hanno riportato la notizia che Corona tornerà in carcere, subito una schiera di cretini urla allo scandalo. Nonostante io lo vorrei finalmente presente nella vita di mio figlio riconosco che contro di lui non c’è nessun accanimento, ma addirittura secondo me ha un trattamento di favore. Aveva un semplice obbligo di non frequentare estranei, di non divulgare foto e di non usare i social. Dopo un’ora dal suo rientro a casa era con estetista, parrucchiera e fidanzata a pubblicare foto. Ad altri detenuti vi assicuro che queste cose non vengono perdonate.”