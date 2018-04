64 CONDIVISI Condividi Tweet

Nino Formicola ha vinto L’Isola dei Famosi 2018 in una puntata finale ricca di sorprese. Ad arrivare seconda è Bianca Atzei e, subito dopo di lei, Amaurys Perez. Un vero colpo di scena per chi credeva che a vincere sarebbe stato il personaggio più divertente del reality e, cioè, Francesca Cipriani. La showgirl, però, è uscita per pochi voti proprio nell’eliminazione con Nino.

Nino Formicola ha vinto L’Isola dei Famosi 2018: le commoventi parole del comico

Il Gaspare di Zuzzurro e Gaspare si porta a casa la vittoria del reality di Canale 5. Commoventi furono le sue dichiarazioni di qualche tempo fa riguardo questa esperienza: “Dopo la morte di Andrea (Zuzzurro, ndr), in quel momento storico lì ero un po’ sottosopra, perché la mia vita stava andando a rotoli. Io mi sono ritrovato a 60 anni nel ruolo di debuttante. Credetemi, trovarmi a fare il debuttante a 60 anni non è stato per niente divertente. Non essendoci più Andrea mi sono dovuto rendere conto che avrei dovuto urlare alla gente a casa ‘Signori, Gaspare c’è ancora’. Ed è il motivo per cui sono qua”.

Benché questa sia stata una delle edizioni più difficili de L’Isola dei Famosi, ecco che a trionfare è una persona che ha affrontato l’avventura con discrezione ed ironia, senza lasciarsi travolgere dal vortice delle polemiche.

Alessia Marcuzzi riceve il tapiro in diretta

Lo sfogo di Alessia Marcuzzi sul canna-gate non è passato inosservato, anzi. Se la conduttrice pensava di essersela scampata, si sbagliava di grosso. Il colpo di scena, infatti, è stato vedere Valerio Staffelli, inviato di Striscia La Notizia, arrivare in studio munito di tapiro. Il premio è stato consegnato alla bella conduttrice che, tra una risata e l’altra, ha dichiarato: “Non mi lasciata in pace neanche alla finale. Devo confessare che a un certo punto non vi ho più guardato perché c’erano delle cose che mi facevano male“. Fortunatamente per Alessia, lo show è finito e con lui anche tutta la pressione mediatica del canna-gate.