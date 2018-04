114 CONDIVISI Condividi Tweet

Il vincitore che tutti aspettavano è Nino Formicola: L’Isola dei Famosi 2018 se l’è aggiudicata lui, il comico milanese famoso come Gaspare in coppia con il compianto Zuzzurro, Andrea Brambilla. La sua spontaneità ha conquistato i colleghi naufraghi e soprattutto il pubblico a casa. È stato l’unico tra i concorrenti ad essere persona e non personaggio, tanto saggio e pacato quanto sanamente cinico e lucido. Lui stesso non riesce ancora a capacitarsi di come questa trasparenza sia stata apprezzata dagli spettatori. “È stato tutto molto inaspettato”, ha confessato in un’intervista a Vanity Fair, appena rientrato in Italia.

Nino Formicola: L’Isola dei Famosi ha il suo vincitore

“Non pensavo di arrivare in fondo, non pensavo di arrivare in finale. Figurarsi, se pensavo di vincere”, ha aggiunto. “Io con i reality non c’entro un accidenti. Perciò, mai avrei creduto che il pubblico mi avrebbe premiato. Intendiamoci, sapevo di avere la stima della gente: il teatro, porta a questo. Ma la tv, quello, è un altro gioco”.

Eppure, quando ha raccontato in lacrime la morte di Zuzzurro, scomparso nel 2013 a 67 anni, ha lasciato tutti senza parole. D’altronde l’aveva sempre detto e l’ha ripetuto anche ora, da vincitore: “Ho scelto di vivere l’Isola come fossi uno spettatore, seduto sul divano. Ho cercato di dire cose che avrebbe potuto dire o pensare la gente a casa. Come si dice: ‘Guardo il mondo da un oblò, mi annoio un po’’”.

Nino Formicola: Gaspare addio, futuro ancora in tv?

Persino sul cannagate di Francesco Monte la prende con leggerezza: “Tutto questo per una presunta canna? Ma facciamoci una risata. Io ho visto gente che rollava sigarette. Andare a fare il cane da tartufi non mi è passato per la testa”. La vittoria gli è servita perché “mi ha tirato su il morale. È stata una cura psicanalitica per uscire da una situazione buia. Per quanto riguarda il domani, chi vivrà vedrà”.

Oggi, a 64 anni, Nino vuole riscrivere presente e futuro. “Con l’Isola, ho ottenuto una rivincita personale, ho recuperato l’allegria. Il sogno, ora, sarebbe riuscire a fare di nuovo in televisione un programma come non se ne vedono da tanti anni: uno spettacolo di varietà che possa essere un Emilio 2.0. Una cosa moderna fatta con i meccanismi del cabaret di una volta”.