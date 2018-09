0 CONDIVISI Condividi Tweet

La dichiarazione di Nino Frassica su Don Matteo dimostra quanto l’attore sia “vicino” agli spettatori e quanto capisca il loro affetto per la fiction. Un affetto che diventa una certezza, un appuntamento fisso da cui è difficile disabituarsi.

Ed è proprio quello che sta succedendo… Quest’estate, infatti, sono andate in onda le repliche dell’ultima stagione tutti i giovedì, nel giorno ormai deputato alla visione del telefilm con Terence Hill. Dato che, però, dal 6 settembre sono cominciati ufficialmente i Palinsesti Rai 2018-2019 e le puntate sono esaurite, niente più avventure del prete in bicicletta!

La battuta di Nino Frassica su Don Matteo

Come se la malinconia non fosse sufficiente, nelle repliche il pubblico italiano ha potuto rivedere anche Simone Montedoro nei panni del capitano Tommasi, un personaggio che nella prossima stagione non sarà presente nel cast. In questo clima di nostalgia, arriva la battuta di Nino Frassica su Don Matteo, pronta a smorzare l’attesa con la sua solita ironia:

“Giovedì senza Don Matteo è come Mastrota senza materasso”.

Aggiornamenti sulla data di rilascio della stagione 12: parla la Lux Vide

Una dichiarazione scherzosa su cui molti spettatori saranno più che d’accordo: vero? D’altronde la fiction prodotta dalla Lux Vide è un caposaldo della programmazione Rai ormai dal 7 gennaio 2000. E adesso il pubblico aspetta la 12esima stagione. Cosa sappiamo finora? Matilde e Luca Bernabei, presidente e amministratore delegato Lux Vide, hanno dichiarato: “Don Matteo 12 si farà. Vogliamo produrre una 12/a edizione di Don Matteo ancora più bella e con dei temi ancora più forti. Stiamo pensando a una collezione di tv movie, ma non possiamo svelare il tema“. La location delle riprese sarà ancora Spoleto, ma non si esclude la possibilità di girare anche in Umbria, nelle zone colpite dal sisma. Ad ogni modo, le riprese non cominceranno prima del 2019, parola di Terence Hill.