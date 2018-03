60 CONDIVISI Condividi Tweet

Noemi e Ermal Meta, un rapporto d’amore e d’odio. Ospite del talk show di Alessandro Cattelan Epcc, la cantante si è prestata ad uno sketch con il conduttore che non è stato proprio digerito dal vincitore di Sanremo 2018. Tutto nasce da una battuta che Cattelan ha rivolto alla pop star in trasmissione.

“Avevo proposto una canzone a Noemi per Sanremo, piena di luoghi comuni. Lei mi dice: ‘No, i luoghi comuni non vanno più’. Guarda poi chi ha vinto…”, il riferimento acido del conduttore a Non mi avete fatto niente, brano di Meta e Moro che ha trionfato sul palco dell’Ariston.

Noemi, stando al gioco, ha poi rincarato la dose. “Ma è un pezzo originale il tuo?” ha chiesto all’anchor milanese, facendo riferimento (neanche troppo velatamente) alle polemiche che aveva travolto il duo. Ermal Meta e Fabrizio Moro sono stati a rischio squalifica da Sanremo perché il loro brano è tratto da una precedente canzone composta da Febo, intitolata Silenzio ed eseguita alle selezioni di Sanremo Giovani 2016 da Ambra Calvani e Gabriele De Pascali.

Noemi e Ermal Meta, polemica da Cattelan e sui social

Meta, imbeccato da qualcuno o davanti allo schermo a godersi la puntata di E poi c’è Cattelan, non è passato sopra questo sarcasmo. Sul suo account Twitter, il cantautore di origini albanesi ha pubblicato la scena, chiamando direttamente in causa gli autori della battuta: “Sbaglio o non si dovrebbe parlare degli assenti? O anche questo è un luogo comune? Magari le buone maniere non sono poi così originali”.

La discussione, così, si è spostata sui social perché molti utenti hanno rimproverato ad Ermal di essere troppo permaloso. Ad un follower che gli ha scritto “Ma perché non vivi più sereno, senza arrabbiarti pubblicamente per ogni cosa? E poi, su, un po’ di autoironia!”, Meta ha infatti risposto: “Ognuno è libero di dire ciò che pensa, battute e risposte. Nel caso specifico da una parte c’è la tv e dall’altra c’è Twitter. Non mi dite che Twitter può intaccare la forza della tv! Ma fatevela voi una risata, io rido già da mezz’ora, mi fanno male le mascelle”.

Sbaglio o non si dovrebbe parlare degli assenti? O anche questo è un luogo comune? Magari le buone maniere non sono poi così originali 😉✌🏼 @alecattelan @noemiofficial pic.twitter.com/xXmYaORvwA — Ermal Meta (@MetaErmal) 5 marzo 2018