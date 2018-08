142 CONDIVISI Condividi Tweet

Non dirlo al mio capo 2 andrà in onda dal 13 settembre su Rai 1. Le sei nuove puntate della fiction, diretta da Riccardo Donna e prodotta da Lux Vide, provano a bissare il successo della prima stagione, passata nella primavera del 2016. Vanessa Incontrada e Lino Guanciale sono tornati a indossare i panni della praticante Lisa Marcelli e dell’avvocato Enrico Vinci e hanno svelato alcune anticipazioni su ciò che vedremo.

Non dirlo al mio capo 2, anticipazioni ghiotte

“Lisa è rimasta la stessa ‘casinara’”, ha raccontato l’attrice italo-spagnola in una intervista a Sorrisi. “Sempre alle prese con i figli che non sa come gestire, con Enrico, per cui ha un amore sfrenato ma non sa cosa fare, e con una sorella che le complica l’esistenza. Anche perché Lisa affronta i problemi a modo suo: complicandoli, appunto! Ma ha quella simpatica goffaggine nella quale ci riconosciamo in tante”.

“Il finale della prima stagione è stato sorprendente”, ha aggiunto Guanciale. “Nel momento in cui Enrico inizia a cambiare perché si scopre innamorato di Lisa, spunta la sua misteriosa moglie… Bisogna quindi ripartire da lì e accompagnare il personaggio su una strada nuova. Una strada lungo la quale si ritroverà preso tra due fuochi”.

Non dirlo al mio capo 2, inizio il 13 settembre

Per un curioso incrocio del destino, Vanessa Incontrada e Lino Guanciale compiranno entrambi 40 anni a breve. Lei il 24 novembre e lui il 21 maggio del 2019. Il loro rapporto è splendido, dentro e fuori il set. “Con Vane c’è un rapporto bellissimo”, ha rivelato l’attore. “È stato piacevole ritrovarsi. Lei è accogliente e affettuosa. L’alchimia sul set non è scontata. Anche tra colleghi che si stimano, non è detto che scatti. Con Vanessa invece è successo subito”. Per chi volesse rivedere le puntate andate in onda, la prima stagione è disponibile su RaiPlay.