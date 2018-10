29 CONDIVISI Condividi Tweet

Non Dirlo al Mio Capo 3 si farà? Ieri è stata trasmessa l’ultima puntata della seconda stagione e molti si domandano se ci sarà o meno un continuo. Il cast non sarà lo stesso di sempre e pare che l’unica costante sia proprio la protagonista Vanessa Incontrada.

Non Dirlo al Mio Capo 3: anticipazioni della terza stagione

Lino Guanciale lascia Non Dirlo al Mio Capo. A dichiararlo è stato l’attore stesso nel corso di un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni: “Mi sono dato una regola: a meno di casi straordinari, non vado oltre la seconda stagione. Perché ci vuole tanto tempo per girare una serie, mentre è bene poter fare anche cose diverse. Insomma, vediamo“.

Guanciale ha anche confessato di essere stanco e di aver bisogno di una pausa dato che è sul set da 15 mesi di fila. L’attore ha necessità di ricaricare le sue energie per dedicarsi a nuovi progetti. Parlando della co-protagonista spagnola, ci sarà ancora Vanessa Incontrada in Non Dirlo al Mio Capo? Pare proprio che l’attrice non abbia alcuna intenzione di lasciare il progetto e che vestirà ancora per molto i panni della bella e solare Lisa Marcelli.

Terza stagione di Non Dirlo al Mio Capo: parla la sceneggiatrice

Elena Bucaccio, sceneggiatrice della fiction targata Rai, ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo la produzione di una terza stagione: “Abbiamo seminato, ci sono le premesse“, questo per dire che è stata proprio la tv di Stato a chiedere la realizzazione di altri episodi. In effetti, lo share di ieri sera è salito alle stelle: 22,7% e oltre 5 milioni di telespettatori a guardare l’ultima puntata. Perché rinunciare ad un progetto tanto fruttuoso? Di sicuro, comunque, muterà qualcosa nella trama e nei personaggi: “Le storie hanno un tempo e la terza stagione va cambiata“.