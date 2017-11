0 CONDIVISI Condividi Tweet

Non è L’Arena è il titolo del programma di Giletti che andrà in onda su La7 a partire da domenica 12 novembre alle 20:30. Ad annunciarlo è stato lo stesso conduttore in un promo in onda da ieri sull’emittente di Urbano Cairo.

Nello spot, il giornalista torinese zittisce un vociare di politici che si percepisce in sottofondo e finalmente pronuncia il titolo della sua trasmissione.

Avvolto dal mistero fino a pochi giorni fa poiché in via di perfezionamento, il titolo è una sorpresa assoluta. Inizialmente si pensava venisse usato Buoni o Cattivi, un richiamo evidente alla canzone di Vasco Rossi già utilizzata ai tempi di Rai 1. Poi Giletti aveva confidato il desiderio di rifare L’Arena, utilizzando quindi la storica denominazione. Ma ciò non è stato possibile.

La scelta, infine, è caduta su questo claim che suona provocatorio e beffardo. Lanciando la sfida a Fabio Fazio, Giletti torna in tv la domenica “per dare voce alla gente che la domenica è stata messa a tacere, quei 4 milioni di telespettatori che mi hanno sempre seguito”. Un affronto vero e proprio ai vertici di Viale Mazzini.

L’informazione Rai deve essere “meno urlata”, non deve essere spettacolarizzata. Questo il diktat del direttore generale Mario Orfeo. Il dg ha chiesto in prima persona lo stop alle trasmissioni populiste e retoriche. “Vogliamo raccontare le bellezze dell’Italia, quelle che il mondo ci invidia”, aveva dichiarato alla presentazione dei palinsesti Rai 2017-2018.

Un quadro all’interno del quale non rientrava L’Arena. Giletti se l’è legata al dito, al punto da trasformare Non è l’Arena in una sorta di rivincita. “In Rai mi avevano detto: non parlerai più la domenica. Questa è la mia risposta”, ha dichiarato. Come Boncompagni con Non è la Rai quando diede l’addio al servizio pubblico, Massimo avrà la stessa fortuna?