In queste ore del 20 settembre sono state diffuse alcune notizie sullo stipendio di Rocco Casalino e gli altri ‘Casaleggio boys’. Il ‘tariffario’ era già stato previso dalla legge sulla trasparenza, e neanche a dirsi, appena è stato pubblicato ha cominciato a scatenare polemiche in rete. Vediamo perché:

Lo stipendio di Rocco Casalino con i 5 Stelle: guadagna più di Conte?

Sul suo profilo Instagram compare la descrizione “Italian Prime Minister’s Spokesman. Portavoce del Presidente del Consiglio“, e qualche utente della rete – facendo due calcoli – sta affermando che forse, in effetti, il suo ruolo ‘conviene’ più di quello da premier! A rivelare lo stipendio di Rocco Casalino, ex gieffino, è l’Espresso, sulle cui pagine si può leggere il totale annuo dei compensi sia del portavoce che di tutti gli altri dipendenti e rappresentanti dei partiti.

Con una somma di 169mila euro lordi annui, il concorrente del Grande Fratello che ha esordito insieme a Pietro Taricone emerge come il più pagato dell’ufficio di diretta collaborazione di Palazzo Chigi. Nello specifico:

91mila euro di trattamento economico fondamentale

59mila euro di emolumenti accessori

18mila di indennità.

Controllando gli altri conteggi, la cifra risulta effettivamente più alta di quella dello stesso Giuseppe Conte (114mila euro lordi annui). Nessuna pratica inedita: pare che anche durante il governo Renzi ci fosse questa disparità con Filippo Sensi, portavoce da 169mila euro. Quello che però sta facendo indignare i detrattori del M5S e Lega, è che dal documento reso pubblico viene fuori che il “governo del Cambiamento” ha una spesa maggiore in quanto ad addetti alla comunicazione-.

Per quanto i dati siano ancora parziali, pare infattti che il solo ufficio stampa e il team portavoce del presidente nel consiglio annoversi 7 persone ed una spesa di 662 mila annui. Il secondo in classifica per cifre del genere è il governo Letta, che ne spendeva 629mila, ed il terzo Gentiloni, con un team di 525 mila euro. (fonte: La Stampa)