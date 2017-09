287 CONDIVISI Condividi Tweet

Saranno tante le novità di Domenica In 2017-2018. Lo storico contenitore domenicale di Rai1 è passato nelle mani sapienti di Cristina Parodi, padrona di casa tutta classe ed eleganza. La giornalista ha affidato La vita in diretta alla collega Francesca Fialdini e ora si prepara a questa inedita sfida professionale.

A differenza di quanto trapelato nei mesi passati, il programma andrà in onda in diretta dagli studi di Cinecittà a Roma e non da Milano. La trasmissione abbraccerà tutto il pomeriggio televisivo dell’ammiraglia Rai, chiudendo intorno alle 17:45, quando la linea passerà alla programmazione di Rai1.

Gli autori sono ancora al lavoro sulla formula esatta dello show, inventato da Corrado nel 1976. Concluso il programma, infatti, potrebbe esserci una fascia d’intrattenimento (che potrebbe includere lo Zecchino d’oro) oppure una fiction che farà da cuscinetto tra la fine del varietà e la partenza di L’Eredità, fresco di presentazione delle nuove Professoresse.

Parodi non sarà l’unico volto nuovo della trasmissione. La conduttrice avrà al suo fianco un co-conduttore. Sicuramente non sarà Claudio Lippi, già annunciato nel cast del programma. Al presentatore ed ex cantante, rilanciato tra i partecipanti di Tale e Quale Show, verrà affidata una parte speciale di Domenica In.

Tutte le novità di Domenica In 2017-2018

Lippi sarà alla guida di un programma nel programma, ovvero un quiz “per famiglie”. Insieme a lui ci sarà l’ex campione di tennis Adriano Panatta, a formare una “strana coppia” chiamata “i vicini di casa”. Due “vecchietti” – Lippi ha 72 anni, Panatta 67 – che dalla loro casetta commenteranno con ironia e dolcezza ciò che accade durante la diretta. Ad Adriano toccherà anche un punto di vista particolare sugli eventi sportivi della domenica.

Infine, il fattore risate sarà affidato a due comici, un uomo e una donna. Lui è ancora misterioso: il nome verrà fuori nelle prossime settimane. Lei sarà invece Angela Rafanelli, ex Iena e Quelli che il calcio, ancora “inviata sul campo” in giro per l’Italia. La partenza è prevista per domenica 15 ottobre alle 14.