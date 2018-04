Novità sul Grande Fratello Nip: primi flirt e scontri nella casa

0 CONDIVISI Condividi Tweet

Le prime novità sul Grande Fratello Nip arrivano veloci dopo soli 4 giorni dall’inizio del reality. Lo show condotto da Barbara D’Urso, infatti, consegna già qualcosa di cui parlare al pubblico da casa e agli ospiti di Pomeriggio 5. Le prime simpatie stanno nascendo (chi sa che non diventino flirt) e, con loro, anche le prime antipatie e i primi scontri.

Novità sul Grande Fratello Nip: primi schieramenti dell’edizione

Il Grande Fratello 2018 è cominciato da pochi giorni, ma all’interno della casa cominciano a delinearsi le prime fazioni e, di conseguenza, antipatie e simpatie. Tra i concorrenti che hanno dato il via a questo filone ci sono Lucia Orlando e Baye Dame. I due hanno chiacchierato dei coinquilini mostrando già le loro preferenze. La prima sostiene di non aver alcun interesse verso Mariana: “Non c’è feeling con lei. Ieri mi ha detto che avevamo parlato ma io non mi ricordo. Non mi ha lasciato niente, nada. Pure quando ho visto il nome sulla valigia mi sono chiesta: ma chi è?“.

Dall’altro lato c’è Baye che discute dell’atteggiamento di Matteo Gentili: “Lo vedo assente dal gruppo. Ieri abbiamo chiacchierato, lui si è messo più distante di tutti ed era l’unico a non partecipare“. In effetti, Matteo è molto riservato e il pubblico e i compagni d’avventura non aspettano altro che si sciolga un po’.

Il primo flirt della casa: a Matteo interessa Patrizia?

A Pomeriggio 5 il gossip impazza: qualcuno ha notato che a Matteo potrebbe interessare Patrizia Bonetti. La dimostrazione lampante c’è stata lunedì sera quando, durante la diretta, il ragazzo ha salvato dall’eliminazione la coinquilina senza pensarci due volte. In effetti, Matteo è andato al GF Nip per lasciarsi alla spalle la delusione d’amore derivata dalla rottura con l’ex Paola Di Benedetto. Forse questa esperienza gli risulterà terapeutica e sanerà il suo cuore infranto.