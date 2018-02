0 CONDIVISI Condividi Tweet

Niente Belen, né Nadia Toffa e – come già sapevano, niente Alessia Marcuzzi o Ilary Blasi : la nuova conduttrice del Grande Fratello Nip (ovvero quello per persone non famose) è Barbara Palombelli! Ve lo aspettavate?

Annunciata la nuova conduttrice del grande Fratello Nip

Dopo l’annuncio delle insolite composizioni del cast dei concorrenti – nello specifico, quelle che indicano che sarà misto, ovvero composto anche da volti noti delle precedenti edizioni – arriva la seconda grande anticipazione del reality che ha ispirato l’omonimo film (Reality) di Maatteo Garrone.

Ad anticiparlo è il settimanale Chi, di Alfonso Signorini: sarà vero che il celebre volto di Forum, consorte di Francesco Rutelli, diventerà la nuova conduttrice del Grande Fratello Nip? Secondo le pagine della rivista scandalistica sembrerebbe essere proprio lei il nome del momento, quello dato per certo.

La data di lancio dovrebbe essere il 16 aprile, poco dopo la fine dell’Isola dei Famosi, che in queste ore sta vivendo un’accesa diatriba in merito ad una fake news che ne decretava la fine anticipata. La famosa casa di Cinecittà aprirà i suoi battenti a non famosi e ‘quasi famosi’ sempre su Canale 5. Attualmente i casting stanno animando tutto il paese: a breve, probabilmente, cominceranno a venir fuori i nomi dei protagoninsti.