28 CONDIVISI Condividi Tweet

Mentre il suo primo film ‘The Last Shaman’, supportato da Luca Argentero, è andato in onda domenica 24 settembre su Sky Atlantic, corre voce che ci sia una nuova fidanzata per Raz Degan, il bel modello israeliano da poco anche regista. Sarà vero?

Una nuova fidanzata per Raz Degan? Il suo nome è Giorgia, e l’avete già vista da qualche parte…

Dopo l’epopea con Paola Barale, il riavvicinamento, il bacio, la vacanza insieme, e i vari messaggi in cui sembravano congedarsi l’uno dall’altro, l’impressione era quella che entrambi si stavano ormai lasciando il passato alle spalle dopo un ultimo, intenso, momento d’amore. Al momento, dunque, il modello sarebbe single e ‘sul mercato’, pronto per ‘lasciarsi folgorare’ di nuovo.

Le cronache rosa si sono messe subito alla ricerca di una nuova fidanzata di Raz Degan di cui parlare, e tra i nomi è spuntata Giorgia, l’ex fidanzata di Gianluca Vacchi. Proprio lei, quella che ballava sensualmente accanto a lui nei suoi video virali. I due si sono lasciati da un po’, e pare che una sera in discoteca Raz l’abbia vista e abbia tentato un approccio – finito, per altro, con un due di picche!

La verità sulla presunta nuova fiamma dell’ex concorrente dell’Isola Dei Famosi: il post di Raz sul suo profilo Instagram svela tutto

Da qui partono i dubbi: innanzitutto, nonostante questo epilogo, molti hanno continuato ad insistere che fosse nato qualcosa tra i due. Infine, il commento che lo stesso modello israeliano ha diffuso riguardo la faccenda, smentisce qualunque sospetto:

“(…) Io folgorato da Giorgia? Purtroppo mai vista e conosciuta, se mi manda una foto, magari mi folgoro!”, scrive Raz su Instagram. Insomma, niente amore, solo lavoro, natura, avventura e meditazione.

Naturalmente, c’è chi non smetterà mai di sperare che tra lui e Paola Barale ci sia il ritorno di fiamma.